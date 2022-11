Fire Emblem Engage : une plongée fascinante dans son univers pour sa 2e bande-annonce sur fond de guerre pour les anneaux

En 2019, les possesseurs d'une Switch découvrait Fire Emblem: Three Houses avec son scénario scindé en plusieurs routes selon la classe pour laquelle nous devenions un enseignant militaire. La durée de vie déjà conséquente avait en plus été étendue début 2020 avec le DLC Ombres embrasées. Depuis, les amateurs de jeu de rôle tactique patientent et ont tout de même pu retrouver cet univers au travers de l'histoire alternative à la sauce musou de Fire Emblem Warriors: Three Hopes au début de l'été dernier. Intelligent Systems n'a pas perdu son temps et a développé en parallèle un certain Fire Emblem Engage, dévoilé lors du Direct de septembre et qui est d'ores et déjà attendu au tout début 2023. À deux mois de son lancement, rien d'étonnant donc à ce qu'il ait droit ce mercredi à une toute nouvelle bande-annonce.

Bande-annonce en anglais sous-titré

Dans la peau d'Alear, un dragon à l'apparence humaine ayant perdu la mémoire suite à son réveil, nous devrons retrouver les 12 anneaux pour à nouveau sauver le continent d'Elyos du Dragon Déchu Sombron (toute ressemblance avec une certaine Terre du Milieu est purement fortuite...), une demande faite par une mystérieuse femme lors de ses dernières volontés. Pour nous aider dans cette tâche, nous pourrons faire appel à des Emblèmes, des héros d'autres mondes tels que Marth, qui apparaissent justement en enfilant ces bagues. La vidéo dépeint divers royaumes colorés de cette contrée, tels que Firene, Brodia, Solm et Elusia, ainsi que certains généraux que nous retrouverons sur le champ de bataille. Le scénario est prometteur et le trailer nous laisse sur un joli cliffhanger, avec un Marth visiblement possédé, dont les cheveux sont devenus rouges.

Au passage, vous noterez que le seiyū d'Alear est Hiro Shimono, qui prête sa voix à Zenitsu dans Demon Slayer / Kimetsu no Yaiba.

Bande-annonce en japonais

Fire Emblem Engage est attendu le 20 janvier 2023 sur Switch et peut être précommandé sur Amazon au prix de 69,91 €.