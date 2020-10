Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, l'épisode fondateur pour la première fois en Occident sur Switch, mais pour une durée limitée !

La saga Fire Emblem a beau être une incontournable des consoles Nintendo, elle n'a pas toujours été équitablement distribuée à travers le monde. L'épisode fondateur Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, paru en 1990 sur NES, n'est ainsi jamais officiellement sorti en dehors des frontières du Japon, et n'avait pas encore été traduit à cette heure.

Pour les 30 ans de la franchise, Nintendo va corriger le tir en amenant ce Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light sur Nintendo Switch. Non, pas de remake ou de remastérisation à l'horizon, mais un simple portage au format numérique sur l'eShop, qui aura l'avantage d'être intégralement traduit en anglais. Marth et plus de 50 personnages jouables seront de retour avec le gameplay de l'époque, mais de nouvelles fonctionnalités permettront de réaliser des sauvegardes rapides et des rewinds afin d'éviter les morts fatales, ou encore d'accélérer les combats.

La date de sortie de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, c'est pour le 4 décembre 2020, au doux prix de 5,99 € ! Si vous le voulez, ne traînez pas : comme pour Super Mario 3D All-Stars et Super Mario Bros. 35, il ne sera téléchargeable que jusqu'au 31 mars 2020... Mais que prépare Nintendo pour le 1er avril pour nous mettre de telles barrières ? À noter que chez certains revendeurs, et exclusivement en Amérique du Nord, vous pourrez assouvir votre passion pour la saga avec une Fire Emblem 30th Anniversary Edition à 49,99 $ au format physique, à cette même date. Dans un gros coffret renfermant un boîtier rappelant ceux des jeux NES de l'époque, nous retrouverons un code de téléchargement, un artbook de 222 pages appelé Legacy of Archanea, une version localisée du manuel de l'époque, une mappemonde dépliable et un magazine rétro Mini Nintendo Power collector.

