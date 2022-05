Fire Emblem Warriors: Three Hopes, les membres du Saint Royaume de Faerghus passent à l'action en vidéo

Le mois prochain, les joueurs ayant apprécié Fire Emblem: Three Houses et ceux aimant les musou vont pouvoir s'en donner à cœur joie dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, qui ne sera pas une suite au jeu de rôle stratégique, mais bien une histoire alternative nous faisant incarner le ou la mercenaire Shez, personnage inédit ayant introduit le mois dernier en vidéo. Nintendo va commencer à accélérer sa promotion et cela passera donc par une série de bandes-annonces faisant la part belle aux personnages jouables.

La première faction mise à l'honneur est donc le Saint Royaume de Faerghus et c'est sans trop de surprise que nous découvrons que les 8 personnages faisant partie des Lions de saphir seront bien jouables, à savoir Dimitri, Dedue, Mercedes, Ashe, Felix, Annette, Sylvain et Ingrid. Chacun disposera de sa propre manière de combattre pour varier les plaisirs, en plus d'arborer une apparence inédite. Sans surprise, les Aigles de jais et Cerfs d'or devraient suivre dans les prochains jours ou semaines, reste à voir si les professeurs de Garreg Mach, les Loups de cendre et autres personnages spéciaux du jeu d'origine apparaîtront et pourront ou non être contrôlés. Enfin, si vous préférez les voix japonaises, la vidéo est aussi disponible avec ce doublage ci-dessous.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin prochain sur Switch et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 47,49 €.