Flashback 2 : retour dans la jungle de Titan en vidéo

Microids développe depuis un moment déjà Flashback 2, une suite au jeu d'action et de plateforme culte de Paul Cuisset. Le titre arrivera à la rentrée sur ordinateurs et consoles, mais il refait parler de lui aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce consacrée à un lieu qui ravira les fans nostalgiques.

Cette nouvelle vidéo de gameplay de Flashback 2 nous ramène dans la jungle artificielle de Titan, l'environnement emblématique du premier volet des aventures de Conrad B. Hart. Bien évidemment, ce ne sera toujours pas une partie de plaisir d'explorer cette région, comme l'expliquent les développeurs :

Plongez au cœur d'une aventure moderne et captivante où l'histoire se réinvente sans cesse. Dans la dense jungle de Titan, Conrad B. Hart se confronte à un environnement à la fois familier et étrangement nouveau. Affrontez un ennemi redoutable et ses sbires tout en découvrant les merveilles végétales et les origines fantastiques de cet écosystème complexe. Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous découvriez cet univers intense pour la première fois, préparez-vous à une expérience unique mêlant action, combats, plateforme, rencontres et exploration. La jungle de Titan sera-t-elle votre tombeau ou votre berceau ?