Flashback 2 : la suite du jeu culte est enfin là

Concepteur très renommé en France et dans le monde entier, Paul Cuisset est surtout connu pour avoir développé Flashback en 1992 avec Delphine Software, un jeu d'action et de plateforme inspiré des romans de science-fiction de Philip K. Dick. Un remaster a vu le jour en 2013, mais aujourd'hui, c'est sa suite développée par Microids et Paul Cuisset qui débarque sur ordinateurs et consoles.

Flashback 2 met une nouvelle fois en scène Conrad B. Hart, avec un gameplay entre plateforme, action et exploration qui nous emmènera au XXIIe siècle. Les Morphs de la Générale Lazarus menacent les Mondes-Unis du Système Solaire, notre héros va devoir les arrêter en recherchant son ami Ian, notamment grâce à A.I.S.H.A., une arme intelligente.

Plongez dans un univers graphique à l'ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle...) ;

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l'intelligence artificielle de combat ;

Un jeu de plateformes-shooter, fluide, nerveux et précis ;

Des environnements 3D pour encore plus d'immersion ;

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.

Flashback 2 est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre est également attendu sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais pas avant le premier trimestre 2024. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

Lire aussi : Flashback 2 : un doubleur ultra connu et du gameplay rétro futuriste