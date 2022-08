Flashback 2 : la suite du jeu français culte reportée

Classique du jeu vidéo français signé Paul Cuisset, Flashback était l'une des références des jeux de plateformes et d'action en vue de côté dans les années 90. Le titre n'a jamais vraiment disparu des radars, entre portages, remastérisations et remake, mais Microids a décidé d'aller encore plus loin en annonçant une suite l'année dernière.

Nous n'avons pas encore vu grand-chose d'elle, son gameplay ayant simplement été montré indirectement dans le cadre d'une bande-annonce, mais l'éditeur prévoyait toujours de le lancer au cours de l'hiver 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, avant un portage sur Switch dans le courant de l'année prochaine. Finalement, le développement va nécessiter plus de temps, et Flashback 2 est reportée à 2023 pour tout le monde.

Bonjour à toutes et tous. Nous souhaitons partager une information importante concernant la date de sortie de Flashback 2. Tout d'abord, nous voulions vous remercier pour votre patience et votre soutien. Notre équipe travaille dur pour offrir aux joueurs une aventure à la hauteur de cette licence à la renommée internationale depuis 30 ans. Initialement prévu pour l'hiver 2022 sur consoles et PC, nous avons pris la décision de décaler le lancement du jeu en 2023. Une date plus précise sera communiquée ultérieurement. Nous sommes reconnaissants de votre attente et nous espérons que l'expérience plaira aux joueurs du monde entier. Dans cette attente, nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement. Microids

Il faudra donc prendre son mal en patience pour mettre la main sur cette curieuse suite, d'ores et déjà disponible en précommande à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.