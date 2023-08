Flashback 2 : un doubleur ultra connu et du gameplay rétro futuriste

Microids n'a pas le temps, l'éditeur et développeur français n'attend même pas le début de la gamescom 2023 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Flashback 2, la suite du jeu d'action et de plateforme culte conçu par Paul Cuisset. Une vidéo riche en couleurs, avec une voix bien connue.

Eh oui, le studio a fait appel à Donald Reignoux pour doubler Conrad B. Hart, le héros de Flashback 2. Le comédien de doublage est célèbre, dans le monde du jeu vidéo, pour avoir fait entendre sa voix dans Marvel's Spider-Man (Peter Parker), Detroit: Become Human (Connor), Kingdom Hearts (Sora) ou encore Overwatch (Lúcio). Et c'est aussi la voix de Titeuf dans le dessin animé adapté de la bande dessinée. Et vous l'aviez oublié, voici une présentation du jeu :

Au 22e siècle, les Mondes-Unis s'étendent en paix à l'ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l'invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l'aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l'intelligence artificielle développée ! Plongez dans un univers graphique à l'ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle...)

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l'intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateformes-shooter, fluide, nerveux et précis.

Des environnements 3D pour encore plus d'immersion

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.

La date de sortie de Flashback 2 est fixée au 16 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander en édition limitée à 49,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Flashback 2 : Microids dévoile une nouvelle période de sortie, des éditions Limitée et Collector, et une bande-annonce de gameplay nerveuse