Flashback 2 : Microids dévoile une nouvelle période de sortie, des éditions Limitée et Collector, et une bande-annonce de gameplay nerveuse

Cela va bientôt faire deux ans que Microids a annoncé Flashback 2, une suite au jeu culte paru en 1992 du Français Paul Cuisset et de son studio de l'époque Delphine Software. Depuis, nous avons simplement eu droit à un vague teaser en juin dernier et quelques détails supplémentaires sur le scénario de cette suite, qui devait initialement paraître à l'hiver 2022, mais a été reportée à cette année sans plus de précision. Il faudra encore patienter avant de mettre la main dessus, puisque Flashback 2 est désormais attendu au mois de novembre 2023.

La nouvelle est accompagnée d'une bande-annonce de gameplay où nous pouvons entendre la voix française du héros Conrad B. Hart, à savoir l'incontournable Donald Reignoux, et surtout voir différentes phases de jeu mêlant plateformes et phases de tir nerveuses, l'éditeur et développeur nous promettant également de l'exploration et de la résolution d'énigmes. Les plus anciens seront sans doute ravis d'apprendre que plusieurs membres de l'équipe de l'époque ont participé au développement, dont le game designer Thierry Perreau et le compositeur Raphaël Gesqua.

Au 22e siècle, les Mondes-Unis s'étendent en paix à l'ensemble du Système solaire, mais cet équilibre est menacé par l'invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l'aide de ses rares alliés, dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l'intelligence artificielle développée ! Caractéristiques du jeu Plongez dans un univers graphique à l'ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle...).

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l'intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateforme-shooting, fluide, nerveux et précis.

Un environnement en 3D pour encore plus d'immersion...

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.

Par ailleurs, deux éditions spéciales ont été dévoilées, une Limitée prévue sur toutes les consoles (disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon) et une Collector qui boudera les Xbox et coûtera à priori 149,99 €.

Édition Limitée Le jeu complet.

Un steelbook exclusif.

La bande-son numérique de Flashback 2.

Édition Collector Le jeu complet.

Le jeu original Flashback en version numérique.

Une figurine de Conrad de 20 cm environ.

3 Lithographies.

Un steelbook exclusif.

Un écusson en Pixel art de Conrad.

La bande-son numérique du jeu.

2 planches de stickers.

Flashback 2 est pour rappel attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Quelques visuels supplémentaires sont disponibles en page suivante.