Floki annonce un partenariat avec OG Esports pour le jeu Valhalla Metaverse

Valhalla est un MMORPG qui combine l’exploration en monde ouvert avec des combats stratégiques au tour par tour. Les joueurs peuvent gagner des récompenses grâce au gameplay et débloquer des avantages en jeu grâce à leurs compétences et stratégies.

Cette collaboration verra Valhalla figurer comme sponsor de manche de maillot pour OG Esports, mis en avant lors de tous les événements à venir, et créant de nouvelles expériences collaboratives et du contenu pour les fans.

M. Brown Whale, chef de projet et conseiller principal de Valhalla, a déclaré : “Ensemble avec OG Esports, nous sommes prêts à redéfinir les champs de bataille de l’espace web3 et GameFi — où la stratégie rencontre l’immersion, et chaque mouvement façonne un monde épique de possibilités infinies.”

Sujoy Roy, responsable des partenariats chez OG Esports, a ajouté : “Cette collaboration représente une convergence passionnante des technologies de l’esport et du jeu blockchain. Elle s’aligne parfaitement avec notre engagement à rester à la pointe de l’industrie du jeu. En intégrant la plateforme de pointe de Valhalla avec l’esprit compétitif de notre équipe, nous visons à améliorer l’expérience de jeu pour nos fans et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités dans le jeu numérique.”

À propos de Valhalla

Valhalla est une variante de l’aventure classique de collection de créatures, se déroulant dans un monde ouvert MMORPG vibrant et animé, inspiré par la mythologie nordique. Les joueurs interagissent avec un ensemble diversifié de créatures excentriques appelées Veras, les découvrant, les apprivoisant, les entraînant et les échangeant. Seuls ou en clan, les joueurs participent à une économie dynamique dirigée par les joueurs pour monter en grade dans la communauté et atteindre la suprématie tactique sur le champ de bataille en grille hexagonale.

À propos de OG Esports

OG Esports est une organisation d’esport de premier plan, renommée pour ses équipes championnes et son engagement indéfectible envers l’excellence. Avec des équipes dans plusieurs disciplines, leur éthique se concentre sur leurs fans et leurs joueurs, en priorisant leur expérience avant tout et en repoussant les limites du jeu compétitif, façonnant un avenir plus radieux pour l’ensemble de l’esport.

Pour suivre Valhalla et OG Esports :