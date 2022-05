Hellfest 2022 : PlayStation annonce un partenariat avec des pass à gagner et une émission quotidienne

En juin prochain, le Hellfest rouvrira ses portes à Clisson pour une semaine complète de concerts et festivités, et Ragnarock ne sera pas le seul produit vidéoludique à réaliser un partenariat avec le festival de musique extrême cette année. PlayStation France vient en effet de dévoiler une collaboration avec le Hellfest pour cette édition 2022.





Première bonne nouvelle de ce partenariat, PlayStation propose de gagner une dizaine de pass d'une journée pour le Hellfest 2022 via ses réseaux sociaux. Il faudra être joueur ou joueuse, Sony demande en effet de partager des captures d'écran de Trophées bien précis, avec le hashtag #TryHardChallenges et en taguant @PlayStationFR sur Twitter. Plus il y a de Trophées déverrouillés, plus vous avez de chances de gagner un pass, voici les jeux et Trophées concernés :

Horizon Forbidden West – « Kotallo aidé » ;

– « Kotallo aidé » ; Gran Turismo 7 – « Look d'enfer ! » ;

– « Look d'enfer ! » ; Ratchet & Clank : Rift Apart – « Destruction en vue » ;

– « Destruction en vue » ; Demon's Souls – « Au carrefour des possibilités » ;

– « Au carrefour des possibilités » ; Destruction AllStars – « Boule de démolition ».

En plus de cela, PlayStation France va organiser chaque jour pendant le festival un Live From Hellfest en direct sur Twitch, avec une émission de 19h30 à 21h30 du 17 au 26 juin pour « faire vibrer à l’unisson (ou à la tierce) ces deux passions synergiques que sont le jeu vidéo et le Metal ». Le programme sera détaillé peut avant le début du festival, mais mieux encore, les visiteurs sur place pourront scanner des QR codes PlayStation sur des gobelets et des panneaux d'affichage pour remporter des lots, dont une invitation à venir jouer à la PS5 avec un artiste présent au Hellfest 2022, en direct pendant l'émission quotidienne. Vous pouvez pour rappel retrouver des cartes PSN sur Amazon.