Ragnarock : un partenariat avec le Hellfest annoncé pour le jeu de rythme en VR

Ragnarock est pour rappel un jeu de rythme en réalité virtuelle, nous mettant dans la peau d'un Viking participant à des courses de drakkars qui doit tambouriner avec le bon tempo sur de la musique extrême. Le titre était présent à l'AG Direct pour annoncer un partenariat de taille.

WanadevStudio dévoile en effet un DLC réalisé en collaboration avec le Hellfest, le plus grand festival de musique extrême de France et l'un des plus populaires dans le monde. Après deux années d'annulation, le Hellfest sera de retour en 2022 avec une semaine entière de festivités et de Heavy Metal, Ragnarock accueillera pour l'occasion du contenu additionnel avec un nouvel environnement et des chansons tirées du line-up du Hellfest 2022. Il y a l'embarras du choix cette année, avec la présence de Metallica, Guns N' Roses, NIN, Scorpions, KoRn, Gojira, Ghost, Judas Priest, Deep Purple, Volbeat, Deftones, Megadeth, Sepultura, Mayhem ou encore Devin Townsend, pour ne citer que les plus connus.

Seul un teaser a été partagé pour le moment, les développeurs donneront très prochainement des nouvelles plus précises de ce DLC, attendu en juin prochain évidemment. Ragnarock est pour rappel disponible sur PC (Rift, VIVE, Valve Index et WMR) et sur le Meta Quest 2. Une version PlayStation VR est également prévue. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

