Ragnarock : lancement sur Oculus Quest 2 et du contenu gratuit rajouté

WanadevStudio a sorti en juillet dernier la version finale de Ragnarock, un jeu musical avec des Vikings sur un drakkar tambourinant au rythme de chansons Hard Rock et Heavy Metal. Le jeu n'était alors disponible que sur PC via diverses plateformes, mais comme prévu, il débarque aujourd'hui sur Oculus Quest 2.

Et pour fêter ça, les développeurs lancent en même temps la mise à jour Helheim, en référence au Monde des Morts dans la mythologie nordique, de quoi se mettre dans l'ambiance pour Halloween. Ce contenu gratuit rajoute un nouveau marteau, mais surtout deux nouvelles pistes musicales, à savoir Redneck Vikings from Hell d'Æther Realm et Mediator de Jinjer, l'un des derniers titres du groupe.

Ragnarock est donc désormais jouable sur les Oculus Rift, HTC VIVE, le Valve Index et les casques WMR via Steam ou directement sur l'Oculus Quest 2. Vous pouvez retrouver le casque VR autonome avec 256 Go de stockage à 449 € sur Amazon.

