PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en décembre 2022 dévoilés

C'est désormais une habitude, chaque mois, en plus des titres offerts à tous les abonnés PlayStation Plus, ceux qui ont souscrit aux offres Premium et Extra peuvent s'amuser avec une nouvelle sélection de jeux ajoutés dans leur catalogue. Il y avait de quoi faire en novembre, voyons à présent ce qu'il en est pour décembre. De quoi terminer l'année en beauté ?

Plusieurs épisodes de Far Cry, des Yakuza et leur spin-off Judgment, les jeux Le Seigneur des Anneaux de Warner Bros. Games et bien plus feront donc leur entrée dès la semaine prochaine, le 20 décembre, à l'exception du dernier WWE de 2K.

PlayStation Plus Extra et Premium WWE 2K22 (disponible à partir du 3 janvier) (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Far Cry New Dawn (PS4)

Far Cry Primal (PS4)

Mortal Shell (PS5, PS4)

Judgment (PS5, PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor (PS4)

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre (PS4)

The Pedestrian (PS5, PS4)

Evil Genius 2 (PS5, PS4)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (PS4)

Ben 10: Power Trip (PS5, PS4)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (PS4)

Worms W.M.D (PS4)

The Escapists 2 (PS4) PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics Ridge Racer 2 (PS2)

Heavenly Sword (PS3)

Oddworld: Abe’s Exoddus (PS1)

Pinball Heores (PSP)

Vous pouvez vous procurer des cartes cadeaux PlayStation Plus sur Amazon si jamais vous souhaitez en utiliser pour vous abonner.