Florence : le jeu aux multiples récompenses annoncé sur Switch et PC

Sorti en février 2018 sur iOS et peu après sur Android, Florence a rencontré un très joli succès critique, remportant notamment le prix de « Meilleur jeu mobile » aux Game Awards et GDC Choice Awards. Bonne nouvelle, il va très prochainement arriver sur deux nouvelles plateformes.

Comme viennent de l'annoncer Mountains et Annapurna Interactive, Florence va arriver sur Switch et PC dans les prochains jours. La date de sortie sur l'eShop est déjà fixée au 13 février 2020, et il débarquera par la suite sur Steam, GOG.com et l'App Store des Mac, sans plus de précisions.

Pour rappel, Florence est présenté comme « un livre de contes interactif », axé sur la narration et suivant les premiers amours d'une jeune femme. Le lead designer du jeu est d'ailleurs Ken Wong, déjà à l'origine des excellents Monument Valley.