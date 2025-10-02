Fortnite : les chasseuses de KPop Demon Hunters débarquent en jeu avec un mode Demon Rush et diverses nouveautés

Les HUNTR/X s'invitent dans Fortnite





Les collaborations se suivent et ne se ressemblent pas dans Fortnite en ce moment, sans parler des nouveautés et changements apportés aux multiples activités. C'est ce jeudi qu'Epic Games a déployé la mise à jour 37.40, pesant 8,35 Go sur PS5 et mettant fin précipitamment au Chapitre 1 - Saison 5 de Fortnite OG, qui devait s'achever ce vendredi, ne prévenant les joueurs qu'une dizaine d'heures seulement avant l'échéance... Alors que les Cauchemars 2025 feront bientôt leur arrivée sur l'île du Battle Royale du Chapitre 6, c'est un gros coup de projecteur qui est pour le moment fait sur l'un des phénomènes de cette année, qui a donc droit à sa collaboration : KPop Demon Hunters. En effet, le studio a carrément modifié la tuile du jeu et l'affichage de ses réseaux sociaux pour mettre en avant les personnages du long-métrage de Sony Pictures Animation disponible sur Netflix depuis le 20 juin, et il ne propose pas seulement des skins à la vente.

La horde est de retour !





Cette fois, le mode temporaire Assaut de la horde sera un peu différent, puisqu'il est désormais baptisé Demon Rush et va donc mettre en scène les trois membres du groupe HUNTR/X que sont Rumi, Mira et Zoey. Comme son nom l'indique, ce sont des vagues de démons sans visage qu'il va falloir éliminer en étant aidé par l'une des trois chasseuses. Un Rang de Chasseur pouvant grimper jusqu'à 20 permet quant à lui d'obtenir des bonus et ainsi avoir de meilleures chances de résister face aux ennemis. Il y aura le temps d'en profiter, puisqu'il restera disponible jusqu'au 1er novembre.

Afin de donner des raisons aux joueurs de participer, plusieurs séries de quêtes vont être déverrouillées au fur et à mesure, tandis que quelques récompenses sont disponibles.

Quête en 5 étapes (15 000 XP pour chaque) Étape 1 - Battre l'Ultime Banane au niveau de difficulté 1.

Étape 2.

Étape 3.

Étape 4.

Étape 5. Objectifs bonus de Demon Rush Accomplir 4 quêtes de Demon Rush - 20 000 XP et Icône de bannière.

Accomplir 8 quêtes de Demon Rush - 20 000 XP et Emote Derpy déglingo.

Accomplir 12 quêtes de Demon Rush - 20 000 XP et Emote HUNTR/X. Semaine 1 (15 000 XP chacune) Infliger des dégâts à des générateurs de démons avec des explosifs ou une faille à débris (5 000).

Interagissez avec la statue de tigre maudite pour augmenter la difficulté du mode.

Sélectionner des avantages pendant une partie (20).

Réussir une série de 50 K.-O..

Améliorer des armes (15). Semaine 2 À partir du mercredi 8 octobre à 15h00.

De nouvelles skins en boutique





Bien évidemment, le nerf de la guerre, ce sont les nouvelles skins des trois jeunes femmes, disponibles à l'unité ou réunies dans un pack HUNTR/X avec leurs accessoires.

Pack KPop Demon Hunters (3 500 V-Bucks au lieu de 7 200 V-Bucks), incluant : Rumi (HUNTR/X) (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ; Accessoire de dos Ramyeon de Rumi (300 V-Bucks) ;

(300 V-Bucks) ; Pioche Sain-geom de Rumi (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Zoey (HUNTR/X) (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ; Accessoire de dos Ramyeon de Zoey (300 V-Bucks) ;

(300 V-Bucks) ; Pioche Shin-kal de Zoey (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Emote Pouces levés de Zoey (300 V-Bucks) ;

(300 V-Bucks) ; Mira (HUNTR/X) (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO ; Accessoire de dos Ramyeon de Mira (300 V-Bucks) ;

(300 V-Bucks) ; Pioche Gok-do de Mira (500 V-Bucks).

Des récompenses à obtenir et des changements sur Oninoshima





Par ailleurs, deux objectifs bonus demandent de monter en niveau et permettent de récupérer d'autres éléments propres à KPop Demon Hunters, à savoir :

Emote Ramyeon spécial - Monter 4 niveaux ;

- Monter 4 niveaux ; Écran de chargement L'union de HUNTR/X - Monter 8 niveaux.

De nouvelles quêtes sont aussi disponibles dans le Battle Royale, servant juste à obtenir chacune 10 000 XP :

Infliger des dégâts à des adversaires avec l'Épée énergisée de Rumi (750) ;

Recruter Rumi, Mira ou Zoey dans plusieurs parties (3) ;

Se téléporter sur la distance avec le Masque de téléportation de tigre (1 000) ;

Réaliser un enchaînement à l'Épée énergisée de Rumi sur un adversaire ;

Finir dans le top 5 dans Battle Royale ou Zéro construction ;

Regagner des PV ou obtenir du bouclier avec le Ramyeon extra épicé de Mira (250) ;

Parcourir la distance en étant sous l'effet du Ramyeon extra épicé de Mira (500) ;

Infliger des dégâts à des joueurs moins de 10 s après s'être téléporté avec le Masque de téléportation de tigre (200) ;

Conquérir un point de capture en faisant une emote ou une impro à proximité ;

Éliminer des joueurs à moins de 20 m de distance (3) ;

Regagner des PV ou obtenir du bouclier en étant dans la Bulle protectrice de Zoey (250) ;

Infliger des dégâts à des adversaires en étant dans la Bulle protectrice de Zoey ou juste après en être sorti (500) ;

Réanimer des équipiers ou recruter des personnages (3) ;

Se détendre dans une source chaude ou une baignoire chaude.

(Quête secrète) Visiter l'avion écrasé de Huntrix.

Choix assez étrange pour une telle collaboration, aucune des chansons entêtantes qui ont nettement participé à la popularité du film en le faisant connaître à un large public ne sont disponibles en tant que pistes musicales pouvant être achetées et jouées dans Fortnite Festival. Les deux bandes-annonces n'hésitent pourtant pas à utiliser How It's Done et Takedown.

Et pourtant, en entrant dans la Bulle protectrice de Zoey en plein jeu, nous pouvons entendre Golden. Notez qu'aussi bien cette dernière que la tempête arborent l'apparence du Honmoon, nom donné à la barrière magique présente dans le film. Nous pouvons aussi utiliser l'Épée de Rumi en tant qu'arme, le Ramyeon extra épicé de Mira pour restaurer de la santé ou du bouclier, et le Masque de téléportation de tigre capable de nous envoyer à un endroit que nous définissons sur la carte. Vous remarquerez également la présence de points de capture dans certains lieux-dits.

Par ailleurs, dites adieu aux insectes, la victoire du Mégazord sur la dernière reine en hors champ a éliminé la menace... En résultent pas mal de changements sur la carte.

Le mode Créatif part à la chasse aux démons





Enfin, les créateurs en herbe vont pouvoir concevoir leurs propres expériences KPop Demon Hunters dans Fortnite grâce à l'UEFN via l'inclusion de ressources inspirées du long-métrage et évidemment les skins de Rumi, Mira et Zoey en tant que PNJ. Epic Games promet qu'il n'y aura aucun blocage de publication cette fois et rappelle que Sony Pictures Imageworks s'est servi de l'Unreal Engine lors de la création des chorégraphies de combat que vous avez pu découvrir sur vos écrans. Évidemment, les outils proposés aux joueurs ne sont pas les mêmes.

Et afin d'inciter les joueurs à essayer ces contenus, une quête permet d'obtenir 10 000 XP en s'amusant sur ces cartes.

Gagner de l'EXP dans des îles KPop Demon Hunters conçues par des créateurs (60 000).

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.