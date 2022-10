Fortnite : fusil de tireur d'élite Cobra, retour du gant cramponneur et autres avec le patch 22.10

Epic Games a lancé il y a quelques jours le Chapitre 3 - Saison 4 de Fortnite, avec évidemment son lot de nouveautés. Les développeurs sont déjà de retour avec une mise à jour 22.10 qui vient d'être publiée, rajoutant des armes et modifiant l'utilisation des clés, à récupérer sur la carte du Battle Royale.

Sans plus attendre, voici ce qu'apporte ce patch 22.10 pour Fortnite :

MISE À JOUR 22.10 DE FORTNITE BATTLE ROYALE : FUSIL DE TIREUR D'ÉLITE COBRA, HOLOCOFFRES, LE RETOUR DU GANT CRAMPONNEUR ET BIEN PLUS

04.10.2022

Par L'équipe Fortnite

Votre passage au paradis va devenir incroyablement plus plaisant. La première mise à jour majeure du Chapitre 3 - Saison 4 est arrivée. Découvrez un nouveau fusil de tireur d'élite, des clés pour déverrouiller de nouvelles choses et le retour du gant cramponneur ! De plus, les styles de super niveau de cette saison seront bientôt disponibles.

VISEZ VOS PROIES AVEC LE FUSIL DE TIREUR D'ÉLITE COBRA

Difficile d'échapper à la portée du fusil de tireur d'élite Cobra. En contrôlant sa cadence de tir élevée avec une visée solide, vous pouvez éliminer rapidement vos adversaires. Les fusils de tireur d'élite Cobra se trouvent dans le butin au sol, les coffres, les ravitaillements et les requins à butin ou grâce à la pêche ou aux fruits d'arbuste de réalité !

(Avec l'arrivée du fusil de tireur d'élite Cobra, le fusil de tireur d'élite normal a été remisé.)

DÉVERROUILLEZ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Jusqu'ici dans le Chapitre 3 - Saison 4, vous utilisiez vos clés pour ouvrir des chambres fortes basse sécurité et des chambres fortes haute sécurité. Désormais, vos clés peuvent également ouvrir des holocoffres ! Utilisez une clé pour ouvrir un holocoffre qui contient un objet que vous recherchez : les holocoffres affichent un aperçu holographique de leur contenu, vous pouvez donc aisément savoir si ce qu'il contient vous intéresse ou non.

Vous cherchez quelque chose d'exotique ? Si vous êtes trop loin d'un personnage, utilisez deux clés pour ouvrir un holocoffre exotique ! Les holocoffres exotiques contiennent un objet exotique, et, vous l'avez deviné, ils affichent un aperçu holographique de cet objet.

LE GANT CRAMPONNEUR EST DE RETOUR !

Qui a dit qu'on ne peut pas se la couler douce au paradis ? Le gant cramponneur du Chapitre 3 - Saison 3 : Relax est réintroduit ! Découvrons ensemble comment il fonctionne.

Pour commencer à vous balancer, tirez le grappin vers une surface dure, comme une falaise, un accessoire ou un bâtiment. Chaque mouvement de balancier successif est plus rapide que le précédent, jusqu'au troisième, à partir duquel vous atteindrez la vitesse maximale.

Si vous ratez un tir et que vous touchez le sol, vous aurez un court délai pour tirer de nouveau et retourner vous balancer. Cette fenêtre sera d'autant plus longue si vous arrivez à glisser à la fin de votre mouvement de balancier. N'ayez pas peur ! Enchaînez balancements et glissades pour vous déplacer avec classe !

Ne vous inquiétez pas si vous ratez un enchaînement : après un court délai de récupération, le gant cramponneur sera de nouveau disponible. Une fois qu'il est prêt, élancez-vous de nouveau dans les airs ou atteignez quelque chose qui était hors d'atteinte. Le grappin peut vous permettre d'attraper des objets à distance ! Continuez de tirer avec votre gant cramponneur jusqu'à ce qu'il tombe à court de charges.

Contrairement au Chapitre 3 - Saison 3, le gant cramponneur ne se trouve pas dans les boîtes à outils du gant cramponneur. Cette fois, vous pourrez le trouver dans le butin au sol, les coffres, les ravitaillements et les fruits d'arbuste de réalité légendaires et mythiques. Le gant cramponneur restera disponible jusqu'à la mise à jour 22.20.

PLUS POUR LE NÉANT

Vous avez peut-être déverrouillé la pioche Don du Néant de Fusio sur la page 2 du Passe de combat du Chapitre 3 - Saison 4 lors de la mise à jour 22.10. Tous ceux qui possèdent déjà cette pioche ou la déverrouilleront à l'avenir recevront les quêtes de Fusio ! Équipez-vous de la tenue Fusio et terminez ces quêtes pour déverrouiller sept styles supplémentaires pour le Don du Néant, comme Mâchoire d'effroi, Éclat solaire figé, Épine acérée et d'autres. C'est à se demander en quoi le chrome ne peut pas être modelé...

STYLES DE SUPER NIVEAU DU CHAPITRE 3 - SAISON 4

Devenez chromatique. Dans la section Récompenses bonus de l'onglet du Passe de Combat, des styles bonus pour les tenues du Passe de Combat de cette saison sont disponibles pour les joueurs qui ont dépassé le niveau 100. À partir du 6 octobre à 15h00 (CEST), les styles de super niveau de cette saison seront disponibles !

À quoi peut-on s'attendre cette saison pour les styles de super niveau ? Dépassez le niveau 140 lors du Chapitre 3 - Saison 4 pour déverrouiller les styles Céleste, Spectral, et Ambré de Fusio, Lennox Rose, Le Paradigme (réalité 659), Miaourginale, et Spider-Gwen.

ROUE DE MESSAGERIE DE SECTION DÉTAILLÉE

Un ennemi, là ! Du butin, ici ! Avec l'arrivée de la mise à jour 22.00, vous avez peut-être remarqué que la roue de messagerie de section est mieux rodée. Maintenez la touche pour signaler afin d'ouvrir la roue de messagerie de section et placer un signal plus détaillé pour votre section, ou pour donner des ordres à un personnage que vous avez engagé.

Vos alliés ignoreront sans doute des signaux comme « Surveiller la zone » ou « Défendre » s'ils sont de l'autre côté de l'île, mais les personnages engagés, eux, obéiront au doigt et à l'œil. Placez des marqueurs pour qu'ils avancent, vous suivent et raniment vos alliés !

CHANGEMENTS MINEURS

La bombe boogie-woogie a été remisée dans les modes de jeux compétitifs et non compétitifs.

La plupart des pioches à une main comme le Marteau mâcheur ou le Fléau votif s'équipaient en volant vers la main du joueur. Cette animation a été remplacée dans la mise à jour 22.10.

Au cas où vous l'auriez raté, nous avons récemment effectué un correctif d'équilibrage pour le fusil à pompe EvoChrome et le fusil à rafale EvoChrome :

On les trouve désormais plus fréquemment dans le butin au sol.



Les versions atypiques, rares, épiques et légendaires sont désormais disponibles dans les coffres normaux et dans les coffres chromés.



Les dégâts nécessaires pour améliorer une arme Evochrome ont été réduits considérablement à chaque niveau de rareté.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Le gant cramponneur n'est pas disponible dans les modes compétitifs.

Au cas où vous l'auriez raté, le fusil à pompe de braconnier a été récemment ajouté aux modes compétitifs.

CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS