Fortnite : la guerre entre l'IO et les Sept au cœur du Chapitre 3 - Saison 2, Résistance, au tour de Doctor Strange d'apparaître !

Epic Games a été bien discret ces derniers jours puisqu'il n'a pas évoqué un seul instant le lancement du Chapitre 3 - Saison 2 alors même qu'il avait lieu ce dimanche matin. La raison était évidente, il n'est pas bon pour l'image d'évoquer pour le fun et encore moins de faire l'apologie de la guerre en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour autant, cette nouvelle saison a bien été lancée ce 20 mars comme prévu, intitulée Résistance et mettant donc en scène l'ultime bataille entre l'IO et les Sept pour le Point Zéro.

Faisant suite au Retournement ayant mené à la précédente saison, l'Institut Onirique (Imagined Order) va donc envahir cette face de l'île (Artemis) depuis les cavernes, mais également depuis les airs, se confrontant directement avec nos Boucleurs (Loopers) et les Sept. Et comme vous pouvez le constater, après Spider-Man, c'est donc au tour de Doctor Strange de faire son apparition, sa skin étant disponible au niveau 100 du nouveau Battle Pass. Forcément, avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness prochainement en salles, l'occasion était idéale pour une telle collaboration. Il ramène d'ailleurs du beau monde avec lui, dont Le Scientifique, L'Origine, l'une des Sœurs (The Imagined), le Rôdeur (Prowler) que les joueurs de Marvel's Spider-Man: Miles Morales connaissent bien et Tsuki 2.0. Le Pass de Combat permet également d'obtenir des apparences pour Kiara, Gunnar et Erisa (le personnage au style tout droit sorti d'un anime).

En termes de nouveauté de gameplay, des tyroliennes permettent désormais des déplacements verticaux plus rapides et il est possible de grimper sur les murs. En revanche, les gants de l'Homme-Araignée ont été retirés. Le Bus de combat sera un véhicule jouable et l'hélicoptère Choppa fait son retour. Plusieurs armes inédites sont aussi de la partie, dont un lance-missiles. L'île a elle été divisée en territoires que les deux factions vont se disputer ces prochaines semaines. Le Chapitre 3 - Saison 2 durera jusqu'au 3 juin. Nous mettrons à jour l'article lorsque Epic aura partagé plus de détails et visuels officiels.

Par ailleurs, et comme d'autres studios de jeux vidéo, Epic se range derrière l'Ukraine en supportant l'effort humanitaire, s'engageant à verser tous ses bénéfices obtenus entre le 20 mars et le 3 avril 2022 pour venir en aide aux victimes de la guerre. Xbox va également reverser tous les bénéfices nets liés aux ventes de Fortnite sur son store. Tous les détails ont été donnés dans une FAQ. Divers produits sont eux en vente à la Fnac si vous appréciez cet univers.

