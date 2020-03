Fortnite : personnalisation du héros en Sauver le Monde, œufs œuphoriques et plus avec la mise à jour 11.20

Le Chapitre 2 - Saison 2 de Fortnite bat son plein depuis quelques jours déjà, et les joueurs commencent à se familiariser avec les nouveautés et les surprises de cette partie de l'aventure. Il est néanmoins déjà temps pour Epic Games de déployer un patch 12.10 avec des ajouts et correctifs.

En Sauver le Monde, comme vous pouvez le découvrir avec le changelog ci-dessous, il est désormais possible de personnaliser davantage son personnage grâce au Casier, pour plus de flexibilité dans l'esthétique de votre Commandant. La mise à jour introduit sinon de nouveaux Jeux Martiaux et un Arc Giboulé, entre autres.

Dans le Mode Créatif, détaillé en page suivante, la sélection de certains éléments a été simplifiée, et des œufs œuphoriques renfermant des surprises peuvent être ajoutés. Enfin, pour le Battle Royale, rien n'est précisé, mais comme les développeurs ont perdu l'habitude de parler systématiquement des nouveautés de ce mode, des apparitions inattendues ne sont pas à exclure.

OBJETS COSMÉTIQUES - TENUES ET ACCESSOIRES DE DOS ! Enfilez vos meilleures tenues et vos plus beaux accessoires de dos dans le casier de la base ! De plus, ce dernier effectue désormais une sauvegarde indépendante du Battle Royale, ce qui signifie que tous les changements que vous effectuez ici n'affecteront pas l'autre mode. « Parfois, l'efficacité ne fait pas tout. Ce qui importe, c'est la classe. » - Directeur Riggs COMMENT FONCTIONNENT LES TENUES ET LES ACCESSOIRES DE DOS ?

Vous pouvez sélectionner dans le casier de Sauver le monde n'importe quelle tenue ou n'importe quel accessoire de dos que vous possédez dans Battle Royale. Ils s'appliquent directement à votre héros, peu importe celui que vous utilisez en tant que Commandant. VOUS VOULEZ UTILISER UNE TENUE MOINS RARE ? AUCUN SOUCI !

Vous n'êtes désormais plus limité à l'apparence de votre héros en fonction de sa rareté. Vous pouvez choisir n'importe quel style que vous avez déjà déverrouillé. Donc, si vous avez un héros légendaire de palier 5 (par exemple Ramirez, soldat d'assistance), vous aurez la possibilité de choisir n'importe quel niveau de rareté ou palier dans votre casier. VOUS PRÉFÉREZ L'APPARENCE NORMALE DE VOTRE COMMANDANT ? PAS DE PROBLÈME !

L'apparence par défaut de votre Commandant, qu'il s'agisse du héros ou de son accessoire de dos, est proposée en premier dans les choix de votre casier. Votre apparence par défaut change lorsque vous modifiez votre choix de héros, étant donné que vous ne pouvez pas donner l'apparence d'un héros à un autre. ET EN CE QUI CONCERNE LES OBJETS COSMÉTIQUES RÉACTIFS ?

La base est toujours en train d'essayer d'intégrer les objets cosmétiques réactifs. Il y a certains types de réactions qui n'ont pas d'application dans Sauver le monde, par exemple Stratus et son accessoire de dos Capteur dorsal. Cela dit, nous comptons toujours les rendre compatibles avec Sauver le monde. ARC GIBOULÉ La puissance du steampunk... concentrée dans un arc ! Éliminez des Carcasses et libérez un nuage de vapeur dévastateur. Disponible dans la boutique hebdomadaire du 5 mars à 1h du matin au 12 mars à 1h du matin (heure centrale européenne). JONESY, MOLOSSE DE GUERRE Renvoyez-les tous à la niche ! Avantage standard : Havresac

Augmente de 1 le nombre maximum de grenades.

Avantage de Commandant : Havresac+

Augmente de 4 le nombre maximum de grenades. Disponible dans la boutique d'événement du 7 mars à 1h du matin au 4 avril à 1h du matin (heure centrale européenne). LAMA ESPION Ouvrez ce nouveau lama et obtenez les nouvelles armes d'espionnage ! Remarque : tous les tickets que les joueurs posséderont à la fin de la saison seront convertis en lamas espions. QUÊTES DES JEUX MARTIAUX ! Chaque simulation de Jeux martiaux propose une quête pouvant être accomplie une seule fois, avec comme récompense des tickets d'événement et une bannière unique prouvant votre valeur. Voici les défis de la semaine : MALÉFICE

Conjurez la malédiction ou préparez-vous à en subir les conséquences. Terminez la quête de Jeux martiaux de la semaine pour déverrouiller une bannière et des tickets d'événement ! INVASION

Mieux vaut ne pas être sur le passage quand le laser se déclenche dans la quête de Jeux martiaux de la semaine ! Enfilez votre plus belle tenue, Commandants. À bientôt dans le jeu ! CORRECTION DE BUGS MAJEURS Correction d'un bug qui faisait que les joueurs ne pouvaient plus ramasser des objets à l'aide de la touche d'interaction.

Correction d'un bug qui faisait que les joueurs ne pouvaient pas se réanimer lorsqu'ils étaient K.-O.

Correction d'un bug qui faisait que les touches directionnelles et les sticks analogiques des manettes de Xbox ne fonctionnaient plus en rentrant dans l'onglet Armurerie.

Correction d'un problème qui faisait que l'interface se bloquait après que le joueur avait ouvert le menu d'interaction sociale puis avait ouvert l'inventaire ou les paramètres d'interface.