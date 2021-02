Fortnite : une skin de lama magnifique offerte avec le Club de Fortnite de mars 2021

Les abonnés au Club de Fortnite avaient pu récupérer une apparence de Green Arrow en janvier, mais il ne faudra visiblement pas s'habituer aux costumes sous licences pour cette initiative. Comme en décembre et en février, le Pack de Club de mars 2021 mettra à l'honneur une skin originale.



Toujours pour 11,99 € le mois, vous pourrez récupérer à partir de lundi prochain « la tenue Lamagnifique, l'accessoire de dos Grand Nord élégant, mais fonctionnel, la superbe pioche Lamaillet gonflable et le revêtement Lamascotte aux couleurs éclatantes ». L'abonnement Club de Fortnite donne toujours accès directement au Passe de Combat de la saison en cours, et 1 000 V-Bucks remis le jour de facturation. Sachant que le Chapitre 2 - Saison 6 débute normalement le 16 mars 2021, date à laquelle la Saison 5 a prévu de se terminer, vous pouvez par exemple cumuler les 2 packs, les 2 Passes de Combat et 1 000 V-Bucks pour un seul paiement.



Si vous voulez d'autres skins pour Fortnite, le Pack Dernier Rire est disponible pour 29,99 € sur Amazon.fr.