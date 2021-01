Fortnite : pas de super-héros, mais un nouveau personnage avec le Club de Fortnite en février

Pour fidéliser encore plus sa communauté et encaisser toujours plus d'argent, Epic Games a lancé en décembre dernier le Club de Fortnite, un abonnement à 11,99 € pour empocher mensuellement des V-Bucks et des bonus. Après avoir proposé Green Arrow en janvier, Fortnite revient à des considérations plus classiques en février 2021.

Les abonnés débloqueront à partir du 1er février deux skins de Vi, « le dernier espoir du clan du renard », ainsi que l'accessoire de dos Carquois renardesque, la pioche Griffe courbée, le revêtement Variation nomade et un écran de chargement. Et comme toujours, ils recevront 1 000 V-Bucks à la date correspondant au début de leur abonnement, et un accès au Passe de Combat de la saison en cours s'ils ne l'ont pas déjà.

