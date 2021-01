Fortnite : des skins du T-800 et Sarah Connor de la saga cinématographique Terminator disponibles

Depuis le début du Chapitre 2 - Saison 5 de Fortnite, les collaborations sont plus nombreuses que jamais et ont déjà permis de se faire rencontrer des univers que tout oppose, avec notamment Kratos de Gof of War et le Master Chief d'Halo, mais aussi Daryl Dixon et Michonne de The Walking Dead, ainsi que le Predator cette semaine. Epic Games n'en a pas encore fini et après un message audio servant de teaser plus tôt dans la journée, c'est bel et bien du contenu en lien avec Terminator qui vient d'être mis à disposition.

Jonesy est donc parti secourir le T-800 comme nous le montre la courte vidéo partagée pour l'occasion, également à retrouver en jeu, mais le robot tueur du futur ne vient pas seul, puisque Sarah Connor l'accompagne aussi. Leurs skins sont donc toutes les deux en vente dans la boutique d'objets de Fortnite avec un Pack Guerre du futur actuellement disponible pour 2 800 V-Bucks au lieu de 4 000 V-Bucks. Au programme, les tenues des deux personnages, celle de Sarah disposant de deux styles distincts, les accessoires de dos Bras endosquelette T-800 et Système de liaison Skynet, les outils de collecte Couteau de combat et Hache Techno-grip, ainsi que l'emote Salut Cyberdyne. Si vous ne désirez qu'un seul des deux accoutrements, c'est aussi possible, mais actuellement moins avantageux.

Et s'il vous faut des V-Bucks, vous pouvez aller voir du côté d'Amazon.