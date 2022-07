Fortnite : une skin de super-héros Marvel à dégoter via le Club de Fortnite d'août 2022

Le Club de Fortnite ne nous permettait que de récupérer des skins originales pour Fortnite ces derniers mois. Il revient à son premier amour, les costumes sous licences, en août 2022, avec un accoutrement basé sur un super-héros déjà passé dans le Battle Royale. Wolverine, que nous avions déjà pu débloquer avec ou sans masque lors de la Saison 4 du Chapitre 2, revient en effet avec son apparence Wolverine zéro, tirée des comics Fortnite x Marvel : la Guerre zéro.



Il faudra comme toujours payer son abonnement à 11,99 € pour obtenir le costume, livré avec l'accessoire de dos et la pioche Épée de Muramasa, un écran de chargement, 1 000 V-Bucks et, si vous ne les avez pas, le Passe de Combat de la Saison 3, et éventuellement le Pack du Club de juillet.

On l'appelle le Borgne, et c'est le meilleur dans son domaine.



Wolverine zéro, le Wolverine de la série de comics Fortnite x Marvel : la Guerre zéro, apporte le facteur X sur le champ de bataille dans le pack du Club d'août 2022. Ce pack sera disponible le 1er août 2022 à 2h00 (CEST) environ !

Pack du Club d'août : de l'île de Madripoor à celle de Fortnite



En plus de la tenue Wolverine zéro, le pack du Club comprend l'accessoire de dos Épée de Muramasa, une épée légendaire conçue par un démon forgeron, que vous pouvez saisir si vous vous équipez de la pioche* du même nom. Vous obtiendrez aussi dans ce pack du Club l'écran de chargement Meilleur combat de votre vie :



Un trio rassemblé. Autres avantages du Club de Fortnite : Cerise câline, le Passe de combat de la saison 3, des V-Bucks mensuels et le pack du Club de juillet

Récompenses de l'été Au calme : le style d'accessoire de dos Cerise câline Vous voulez étancher votre soif ? Vous avez de la chance ! Les abonnés du Club de Fortnite qui se sont connectés pendant la durée de l'évènement Été Au calme recevront automatiquement le style unique Cerise câline pour l'accessoire de dos Croustimascotte givrée (en plus de son style par défaut). Mettez-vous à l'aise avec cette nouvelle saveur fondante inspirée par l'Experte des câlins !



L'accessoire de dos Croustimascotte givrée par défaut et le style Cerise câline. Passe de combat du Chapitre 3 - Saison 3 Les abonnés du Club de Fortnite reçoivent toujours un accès instantané au Passe de combat de la saison en cours. Cela signifie que ceux qui s'abonnent pendant le Chapitre 3 - Saison 3 reçoivent automatiquement le Passe de combat de cette saison. Si vous avez déjà acheté le Passe de combat du Chapitre 3 - Saison 3 avant de vous abonner, vous recevrez un remboursement unique de 950 V-Bucks sur votre compte.





1 000 V-Bucks par mois Les abonnés du Club de Fortnite reçoivent également 1 000 V-Bucks chaque mois, au jour de leur date de facturation* ! Si vous vous abonnez le 28 juillet 2022, vous recevez automatiquement 1 000 V-Bucks. Puis, si vous maintenez votre abonnement, vous recevrez vos prochains V-Bucks mensuels le 28 août 2022, le 28 septembre 2022, et ainsi de suite.



Rappel : comme vous recevez ces V-Bucks au jour de votre date de facturation, leur obtention n'est pas liée à la sortie du pack du Club mensuel.

Pack du Club de juillet : Phaédra étouffe la lumière Si le pack du Club du mois dernier a vu Phaédra émerger des profondeurs insondables, elle est restée tapie dans l'ombre grâce aux autres objets du pack du Club. Vous ne vous y retrouvez pas dans ce Pack du Club ? Pas d'inquiétude, le pack du Club de juillet 2022 est disponible jusqu'au 1er août à 1h59 (CEST), quand les joueurs commencent à recevoir le pack du Club d'août. De plus, les abonnés au Club de juillet 2022 reçoivent un accès complet à l'expérience JcE Fortnite : Sauver le monde !







En plus de la tenue Phaédra, le pack du Club de juillet 2022 comprend l'accessoire de dos tentaculaire Cépha, la pioche Ombrelle stygienne pour bloquer le soleil, le planeur surnaturel Pébroc gothique et l'écran de chargement Reflet d'encre. La tenue Phaédra est accompagnée du style alternatif Couverte pour une protection encore plus complète contre le soleil.



L'écran de chargement Reflet d'encre.







Les joueurs peuvent s'abonner au Club de Fortnite dans le jeu, depuis la boutique d'objets ou l'onglet du Passe de combat. Pour plus d'informations sur l'abonnement, consultez notre FAQ sur le Club de Fortnite !



Important : pour obtenir le pack du Club d'août, vous devrez peut-être vous connecter depuis la plateforme sur laquelle vous avez souscrit l'abonnement si vous ne vous y êtes pas connecté depuis plus de 30 jours.



*Veuillez noter que la pioche Épée de Muramasa n'est pas la même pioche que celle de Wolverine du numéro 3 de Fortnite x Marvel : la Guerre zéro. **Des frais d'abonnement de 11,99 € seront débités chaque mois jusqu'à annulation. Vous pouvez annuler à tout moment.

Vous pouvez sinon acheter d'autres skins du genre en vous procurant des V-Bucks sur Amazon.fr.

Lire aussi : Fortnite, Rocket League et Fall Guys : John Cena et la WWE s'invitent dans les jeux Epic pour le SummerSlam 2022