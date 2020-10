Fortnite : Wolverine enlève son masque avec une skin Logan, voici comment la débloquer gratuitement

Dans le cadre de cette Saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite sous le signe des super-héros Marvel, des défis nous ont déjà permis de débloquer des éléments de personnalisation en lien avec Wolverine, et même deux skins du membre des X-Men. Alors que la Saison 5 ne devrait supposément débuter que le 30 novembre, Epic Games continue de nous occuper comme il peut, par exemple avec l'évènement Fortnitemares 2020 en ce moment.



Mais pour les amateurs de super-héros, et particulièrement de Wolverine, il y a encore de quoi faire. Fortnite vient d'accueillir une toute nouvelle skin nous permettant de retrouver le personnage au naturel, sans son masque et son costume, mais plutôt avec le débardeur blanc et les cheveux en pic propres à Logan, qui est d'ailleurs le nom de cette apparence. Pour la débloquer, il va falloir charbonner, si ce n'est pas déjà fait, car la skin s'obtient gratuitement en complétant les 60 défis hebdomadaires et les 6 défis de Wolverine inclus dans le Passe de Combat. Vous avez donc encore près d'un mois pour faire tout cela, suite à quoi la skin ne pourra plus être déverrouillée.

