Fortnite : la skin de Wolverine enfin disponible, voici comment l'obtenir gratuitement

Dans le cadre de la Saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite, les super-héros de Marvel ont envahi le monde du Battle Royale. Et depuis son lancement fin août, les possesseurs du Battle Pass sont invités à remplir des défis hebdomadaires spéciaux, qui leur ont notamment permis de débloquer un spray, un écran de chargement et un planeur aux couleurs de Wolverine, le personnage-clé de cette saison.



Les objectifs passés sont encore actifs, mais le clou du spectacle, c'est maintenant, avec l'ouverture du défi de la semaine 6 qui permet d'obtenir la skin du protagoniste. La consigne est simple : « Battre Wolverine » ! Son exécution sera un peu plus compliquée, car il va falloir se rendre à Weeping Woods pour occir le super-héros apparaissant en tant que PNJ sur la carte, seul ou avec l'aide d'autres amis en coopération.

La collecte d'éléments de personnalisation en lien avec le personnage ne s'arrête pas là. Vous pouvez ensuite remplir la demande spéciale de Wolverine pour déverrouiller son emote intégrée, Sortez les griffes : activez-la pour remplacer sa pioche par ses fameuses Griffes en adamantium. Sinon, en complétant 10 défis normaux des semaines 5 et 6 d'ici la fin de saison, vous pouvez remporter le style Classique de la skin, qui délaisse le jaune et bleu pour le brun et or.

Si vous voulez encore plus d'apparences pour vos avatars, vous pouvez en acheter contre des V-Bucks (vendus sur Amazon.fr).

