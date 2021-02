Fortnite : une skin de super-héros DC en fuite, un évènement spécial Saint-Valentin dévoilé

Toutes les festivités sont bonnes pour être transformées en évènement dans Fortnite, alors forcément, la Saint-Valentin n'y échappe pas encore cette année. Epic Games passe en mode Cœurs Sauvages dès aujourd'hui avec de nouvelles tenues dans la boutique, des initiatives communautaires pour réaliser des masques en papier ou soutenir nos créateurs favoris, une Coupe spéciale, des récompenses et plus encore.

Tous les détails sont lisibles ci-dessous.

PARTICIPEZ À LA COUPE CŒURS SAUVAGES POUR OBTENIR LA TENUE IDYLLE EN AVANCE

Vos cœurs vont certainement palpiter à l'idée d'obtenir la tenue Idylle avant son arrivée dans la boutique d'objets. Que vous soyez un couple ou simplement un duo efficace, unissez vos forces pour la Coupe Cœurs sauvages le 9 février 2021. Votre partenaire de duo et vous aurez 3 heures pour accomplir un maximum de 10 parties afin d'engranger des points. Les meilleurs duos de chaque région de serveur obtiendront la tenue Idylle et l'accessoire de dos Cœur explosif.

Pour participer, les joueurs doivent avoir un compte de niveau 30 ou supérieur. Ils doivent également activer l'authentification à deux facteurs. Pour cela, visitez notre page A2F, connectez-vous à votre compte Epic et suivez les instructions. Consultez le règlement officiel de la Coupe Cœurs sauvages pour connaître tous les détails du tournoi, des récompenses et des conditions de participation. Rendez-vous dans l'onglet Compétition du jeu pour vérifier les horaires exacts de votre région.

METTEZ-Y DU CŒUR : GAGNEZ DES RÉCOMPENSES AVEC LES COMBATS EN ÉQUIPE

La bataille communautaire fait son grand retour avec un nouvel évènement : les combats en équipe Cœurs sauvages. Du 10 au 17 février, les joueurs de Fortnite peuvent faire équipe avec leurs créateurs de contenu préférés pour les aider à obtenir des points grâce à des défis uniques.

En affrontant les autres équipes de leur groupe régional et en se hissant le plus haut possible dans le classement, les participants peuvent obtenir des récompenses dans le jeu :

Première place : la pioche Lames langoureuses, le revêtement Formes pétulantes, l'aérosol Amour aquatique, l'émoticône L'un pour l'autre et la bannière des combats en équipe Cœurs sauvage

Deuxième place : le revêtement Formes pétulantes, l'aérosol Amour aquatique, l'émoticône L'un pour l'autre et la bannière des combats en équipe Cœurs sauvage

Troisième place : l'aérosol Amour aquatique, l'émotionne L'un pour l'autre et la bannière des combats en équipe Cœurs sauvage

Quatrième place : l'émoticône L'un pour l'autre et la bannière des combats en équipe Cœurs sauvage

Cinquième place : la bannière des combats en équipe Cœurs sauvage

Retrouvez tous les détails, dont les conditions de participation aux combats en équipe Cœurs sauvages, dans notre article dédié qui sera publié prochainement.

L'AMOUR REND CRÉATIF : UN ACCUEIL POUR LA SAINT-VALENTIN

Cette semaine, l'accueil du mode Créatif reçoit une transformation qui déborde d'amour. Du 9 février à 16h CET au 16 février à 16h CET, rendez-vous dans l'accueil spécial Saint-Valentin et prenez le temps de sentir les roses ! (Conçu par Team Horizon)

EXPRIMEZ VOTRE PASSION AVEC DU PAPIER

À l'occasion de Cœurs sauvages, nous vous proposons de réaliser de nouvelles maquettes en papier ! Cette fois-ci, elles sont inspirées par les personnages de Fortnite sur la thématique de la Saint-Valentin.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 février à 16h00 CET, rendez-vous sur la page Cosplay de Fortnite pour télécharger et imprimer les matériaux. Ensuite, fabriquez des masques pour vous déguiser en Joker, Roncière ou Crève-cœur et des mini-figurines d'Experte des câlins, Roi câlineur et Voleurs de cœurs. Répandez l'amour autour de vous et partagez vos créations sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #myFNvalentine.

AIDEZ POISCAILLE À TROUVER L'ÂME SŒUR

Avec autant de poissons dans l'océan, la pêche à l'amour sera certainement fructueuse pour Poiscaille. Dans les quêtes de cette semaine, disponibles à partir du 11 février 2021 à 15h00 CET, aidez Poiscaille à se dégoter un rancard. Non seulement vous ferez fondre son petit cœur, mais vous gagnerez de l'EXP !

Ces quêtes vous donneront également l'occasion d'aider Bleuvagiator et Idylle à répandre l'amour sur l'île.

FAITES-VOUS AIMER AVEC DES TENUES DE CIRCONSTANCE

De nouvelles tenues font leur arrivée dans la boutique d'objets à l'occasion de l'évènement Cœurs sauvages, dont Idylle et Roi câlineur (le plus grand fan d'Experte des câlins !). Les tenues des années passées feront également leur retour dans la boutique d'objets, dont la piquante Roncière !