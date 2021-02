Jeux vidéo : Brigitte Macron déclare « Fortnite, c’est terrible », et c'est le bad buzz sur le web... pour rien ?

Les jeux vidéo inutilement critiqués dans les médias par des journalistes, des politiques ou autres, nous en avons vu un paquet ces dernières années. Alors forcément, à chaque faux pas, la Toile n'hésite pas à s'indigner contre ces personnalités publiques d'un autre temps qui parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas.

Nouvelle affaire cette semaine, du côté du sommet du pouvoir, avec une courte déclaration de Brigitte Macron. La femme du président de la République s'est rendue à la Maison des Adolescents de Blois dans le Loir-et-Cher, en tant que représentante de la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, qui mène l'opération Pièces Jaunes. Au cours de sa visite, elle a notamment rencontré des membres du Barroco Théâtre, qui lui ont fait une démonstration de « théâtre-forum » sur le thème de l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. Et là, patatras, la dame de 67 ans a déclaré :

« Fortnite c’est terrible… Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu’ils arrêtent ? »

Il n'en a pas fallu plus pour que le web s'enflamme sur cette déclaration de boomer : « Brigitte Macron » et « Fortnite » sont dans le top 10 des sujets les plus commentés sur Twitter depuis ce matin, cités dans plusieurs milliers de messages. Tout le monde reproche évidemment à la Première dame son ignorance, de s'intéresser aux faux sujets plutôt qu'à la France, et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi au fait ?

Globalement, l'article le plus partagé est celui de Télé 7 Jours, avec le titre très orienté « "Fortnite c’est terrible…" : Brigitte Macron s'engage contre les effets nocifs des jeux vidéos ». BFM TV et d'autres ont bien évidemment repris l'angle depuis. Sauf que, non, Brigitte Macron ne « s'engage » pas contre les effets nocifs du jeu vidéo (sans « s »...), mais a simplement fait une déclaration dont nous ne connaissons pas le contexte ni la finalité. La source originale, La Nouvelle République, se contente d'ailleurs de rapporter le propos sans le commenter ni le développer, avant de parler aussi vite de la suite de la rencontre sans rien relever, peut-être simplement pour marquer le ton de la visite. Une seule phrase, sans explication, qui n'est pas du tout au cœur de l'article de base.

Y a-t-il alors vraiment raison de s'emporter autant sur une simple phrase, sortie de son contexte ? N'y a-t-il pas eu une autre déclaration moins alarmiste de Brigitte Macron au sujet des jeux vidéo lors de la même visite qui n'a pas été rapportée ? Fallait-il vraiment titrer des articles sur l'engagement « contre les effets nocifs des jeux vidéos » de la femme du président juste pour créer le bad buzz chez les gamers ? Est-il nécessaire de commenter « l'affaire » à tout va sur les réseaux sociaux ? À l'heure des fake news et du putaclic, il est tout de même dommageable de voir les mêmes qui s'insurgent contre la désinformation s'enflammer face à des dramas créés à partir de rien.

