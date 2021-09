Fortnite : des skins payantes et de vrais vêtements Balenciaga ridiculement chers, vive la haute couture

Vous vous souvenez de la collaboration aussi moche qu'onéreuse entre PlayStation et Balenciaga pour une récente collection de fringues ? La marque de haute couture française remet le couvert cette semaine dans le cadre d'une collaboration avec Fortnite : casquette à 295 €, tee-shirt à 365 €, sweat à capuche à 565 €, les prix sont aussi délirants que les designs de certaines pièces sont minimalistes. Si vous voulez vous faire mal aux yeux et faire peur à votre porte-monnaie, la collection est disponible à la vente par ici.

En parallèle, la « haute couture virtuelle » va se faire une place dans l'univers de Fortnite, avec une série de skins, accessoires de dos, pioches et planeurs Balenciaga payants à débloquer dans la boutique. Il y aura tout de même 2 aérosols gratuits à débloquer via des quêtes spéciales et l'Accueil à la Une Étrange Époque mettra un peu de fun dans vos parties jusqu'au 28 septembre. Encore une belle opération, mais qui ne devrait pas toucher tout le monde.



Défiler sur le podium, ce n'est pas que de la frime. C'est avant tout se montrer tel qu'on est.



Le 21 septembre à 2h00 (CEST), la mode virtuelle prend vie dans Fortnite. Découvrez Ramirez, Cabot et d'autres personnages exprimer leur individualité d'une toute nouvelle manière grâce à l'ensemble Ligne Balenciaga. Montrez au reste du monde toute votre étrangeté avec les objets de l'ensemble, des aérosols gratuits, l'accueil à la Une Étrange époque et une campagne de fortographies intégrée au jeu. Voici tous les objets qui font leur arrivée dans la boutique d'objets, inspirés de véritables articles du catalogue d'archive de la maison de haute couture de luxe Balenciaga : Tenues de la Ligne Balenciaga Tenue Ramirez déchaînée : elle vous toise sous toutes les coutures. (Contient le style alternatif Ramirez déchaînée argent.)

(Contient le style alternatif Ramirez déchaînée argent.) Tenue Cabot à capuche : une tenue qui a du chien. (Contient les styles alternatifs Cabot à capuche cardinal et Cabot à capuche minuit.)

(Contient les styles alternatifs Cabot à capuche cardinal et Cabot à capuche minuit.) Tenue Banshee stylée : prête à défiler dans le bus de combat. (Contient le style alternatif Banshee stylée 24c.)

(Contient le style alternatif Banshee stylée 24c.) Tenue Ludochevalier : tellement rétro que c'en est avant-gardiste. (Contient le style alternatif Ludochevalier furtif.) (La tenue de Cabot à capuche est basée sur une véritable collection Fortnite X Balenciaga, qui sera disponible dans certaines boutiques Balenciaga dans le monde entier et sur Balenciaga.com ! Lancement le 20 ou le 21 septembre, selon la région.) Accessoires de dos de la Ligne Balenciaga Accessoire de dos Sac à logos : quoi de plus à la mode qu'un motif intégral ?

Accessoire de dos Sac à poches : de quoi ranger plein de choses et de trucs.

Accessoire de dos Sac quotidien : haute couture, mais profil bas.

Accessoire de dos Sac à camouflage : quelqu'un a vu mon sac à dos ?

Pioche, planeur, revêtement et emote de la Ligne Balenciaga Pioche Sneaker incisif : tous les accessoires sont bons à prendre. (Contient cinq styles alternatifs de couleurs différentes.)

(Contient cinq styles alternatifs de couleurs différentes.) Planeur Parasac à main : contient un baume à lèvres, en cas de besoin.

Revêtement Griffe inimitable : ajoutez de la texture à vos textures. (Contient les styles alternatifs Minuit et 24c.)

(Contient les styles alternatifs Minuit et 24c.) Emote Indifférence : adoptez votre propre pose.

Déverrouillez cinq aérosols avec style



À partir du 21 septembre à 16h00 (CEST) et jusqu'au 28 septembre à 16h00 (CEST), Cabot à capuche vous propose d'accomplir deux quêtes. Prenez la pose parfaite devant des graffitis et dégotez-lui des chaussures Triple S pour déverrouiller les aérosols gratuits Cabot tendance et Chevalier branché ! Soyez tendance dans l'accueil Étrange époque



Envie de partager le style qui vous correspond le mieux ? Conçu par les membres de la communauté Shride, MakaMakes et Pimit, l'accueil à la Une Étrange époque donne vie à une authentique boutique Balenciaga virtuelle, simplement située dans une ville particulièrement étrange.



Dans cet accueil spécial, qui sera disponible du 21 septembre à 16h00 (CEST) au 28 septembre à 16h00 (CEST), retrouvez vos amis bien sapés eux aussi, changez d'apparence grâce aux cabines d'essayage et mettez même la main sur les tenues de la Ligne Balenciaga directement depuis l'accueil !



Et ce n'est pas tout, car vous remarquerez sans doute la présence de panneaux d'affichage représentant d'autres joueurs. Peut-être en ferez-vous même partie... Appel aux fortographies : apparaissez dans le jeu !



L'accueil Étrange époque comporte également plusieurs panneaux d'affichage. Grâce à eux, c'est à vous de briller ! À partir de maintenant et jusqu'au 23 septembre à 18h00 (CEST), participez à notre campagne de book dynamique pour exprimer votre style dans des captures d'écran inattendues de Fortnite qui mêlent votre apparence, dans toute sa singularité, avec des éléments inattendus.



Nous mettrons à l'honneur dans l'accueil Étrange époque les images qui soulignent votre individualité dès sa mise en ligne, puis nous les actualiserons à plusieurs reprises pendant la durée de disponibilité de l'accueil ! Peu importe ce que vous portez : soyez simplement vous-même. Pour en savoir plus, dont la méthode de participation, consultez l'article de notre appel aux fortographies de l'Étrange époque.



Cet automne, faites de Fortnite votre rendez-vous de la mode.

Vous pouvez vous procurer des V-Bucks directement sur Amazon.fr.