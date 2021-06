PS5 : une collection de vêtements moches et horriblement chers en vente chez Balenciaga

Appelez la fashion police ! Sony Interactive Entertainment vient de commettre un crime « modesque » qui risque de faire jaser dans le milieu et dans l'industrie du jeu vidéo. Le constructeur n'est pas le dernier pour proposer des vêtements inspirés de la marque PlayStation, y compris directement sur sa boutique PlayStation Gear. Mais il nous a rarement habitués à si peu de bon goût.

Il vient de lancer un partenariat avec Balenciaga, enseigne de luxe aux goûts parfois douteux, pour proposer une collection capsule aux couleurs de la PS5, à cette heure composée d'un sweat noir, d'un tee-shirt rouge et d'un autre noir. Premier problème : ils sont un peu moches, se contentant de faire figurer des logos et textes formels évoquant notamment le mois de sortie de la PlayStation 5, novembre 2020. Deuxième problème : le hoodie coûte 665 € et les tee-shirts 510 €. Oui, plus cher que la console next-gen avec lecteur de disque à 499,99 €... Au moins, il semble y avoir assez de stock par rapport à la demande, car il est toujours possible de commander l'une de ces pièces.

Vous pouvez découvrir les vêtements sous plusieurs angles en page suivante, histoire de vous faire votre propre idée : la casquette portée par l'un des mannequins, à l'apparence un peu plus potable, ne semble sinon pas (ou plus) disponible à la vente. Une bien drôle de stratégie de la part de SIE, qui devrait tout de même faire des adeptes du côté des plus fortunés.