Forza Motorsport 8 : des cinématiques et un mode solo scénarisé pour le jeu de course ?

Pour l'instant très discret concernant les jeux first party attendus sur sa Xbox Series X, Microsoft fera une présentation en bonne et due forme de ses jeux en juillet prochain. Les joueurs espèrent retrouver un tas de titres, et un certain Forza Motorsport 8 pourrait être de la partie, sous une forme assez originale pour la franchise.

Comme l'ont remarqué des internautes sur ResetEra, un certain Joseph Rubino a mis à jour son profil LinkedIn, affirmant qu'il est désormais directeur des cinématiques chez Microsoft, et qu'il a notamment participé à un Forza Motorsport encore inconnu, avant de rejoindre Obsidian Entertainment. Sur son compte Vimeo, une vidéo, désormais passée en privée, affiche même une séquence de motion capture avec une voiture. Son CV en ligne parle bien de « narrative design », « performance director » et « cinematic design », Forza Motorsport 8 pourrait ainsi avoir droit à un mode solo scénarisée avec des cinématiques. Gage de qualité, Joseph Rubino a travaillé sur Max Payne 3, GTA V, Red Dead Redemption 2 et Assassin's Creed Odyssey avant de rejoindre Microsoft.

Pour rappel, Forza Motorsport 7 a déjà trois ans, les fans attendent avec impatience un nouvel opus de simulator automobile, qui ferait un parfait jeu de lancement pour la Xbox Series X en fin d'année.