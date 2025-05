Forza Motorsport fête ses 20 ans avec un tracé adoré des fans, des voitures gratuites et un tas d'évènements

Forza Motorsport fête cette année ses 20 ans et le dernier opus en date, disponible sur PC et Xbox Series X|S, vient d'accueillir la très attendue mise à jour 20, qui rajoute un circuit mythique. Les fans peuvent redécouvrir le tracé de Fujimi Kaido, Turn 10 a recréé les 16,5 km de pistes avec ses 144 virages pour l'occasion. Dans un billet publié sur le site officiel de la franchise, les développeurs expliquent qu'ils n'ont pas touché au tracé, mais l'environnement a été modernisé, notamment grâce à des photos et vidéos prises à Hakone pendant 10 jours, avec par exemple 20 000 arbres sur les bords de la route.

Pour marquer le coup, Turn 10 lance une série d'évènements in-game, avec bien sûr du drift et des Rencontres où les joueurs peuvent se retrouver librement sur le tracé de Fujimi Kaido, le studio nous explique tout cela :

Pour vous aider à profiter pleinement de Fujimi Kaido avec vos amis, cette mise à jour introduit également l'une des fonctionnalités les plus demandées pour le sport automobile : les rencontres publiques. Ces nouveaux événements multijoueurs proposeront des journées pistes ouvertes et des rencontres Drift, où vous pourrez voter pour le prochain circuit sur lequel jouer, une rencontre Drift Fujimi Kaido 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'une journée piste sur la Nordschleife du Nürburgring. Vous pourrez prendre le volant de chacune des voitures de couverture des précédents jeux Forza Motorsport, chacune avec un son mis à jour, dans le Spirit of Motorsport Tour, la Série Multijoueur 20e Anniversaire et Spotlight Rivals. De plus, nous proposerons des tenues de pilote sur le thème de chaque jeu Forza Motorsport, ainsi que des nouveautés, l'Acura NSX Type S 2022 et la Nissan Z NISMO 2024, dans l'Espace Défis. En attendant, les Toyota n° 25 Horsepower Techs Starlet Time Attack de 1984 et Toyota Supra MkIV n° 34 Formula Drift de 1995, toutes nouvelles dans Motorsport, peuvent être gagnées et ajoutées gratuitement à votre garage lors de leurs événements respectifs « Featured Rivals » et « Drift Rivals ». Ces deux voitures, ainsi que la Lancer Evolution Time Attack n° 1 de 2005 de Sierra Enterprises, sont également disponibles au showroom. Il y a même un nouveau pack de voitures ! Déchaînez votre adrénaline au volant de la Mazda Furai 2008, la favorite des fans, et de quatre nouvelles voitures de sport automobile exaltantes : la Ford Mustang GT3 2024, la Nissan Silvia Spec-R Formula Drift n° 215 2001, la Toyota Mark II Tourer V JZX100 1997 et la De Tomaso Pantera GT5 1984. Procurez-vous le pack de voitures Forza Motorsport: Racing Heroes pour 4,99 $ | 4,99 € | 3,99 £ sur le Microsoft Store ou Steam. Nous avons également un cadeau spécial pour vous aider à bien démarrer le Spirit of Motorsport Tour. Véritable voiture de couverture du jeu Forza Motorsport original sorti il y a 20 ans, la Honda NSX-R de 2005 est équipée d'un nouveau kit carrosserie MUGEN prêt à être installé, ainsi que d'une livrée spéciale 20e anniversaire envoyée à tous les joueurs.

En plus de tous ces contenus, Turn 10 profite de la mise à jour 20 de Forza Motorsport pour améliorer l'IA, pour des courses « plus propres et plus sûres » contre les Drivatars. Les joueurs avec un volant peuvent quant à eux découvrir un calibrage et de nouveaux réglages. Pour tout savoir sur la mise à jour 20, qui célèbre l'intégralité de la franchise Forza Motorsport, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Forza. De nombreuses images sont à admirer sur la seconde page.

Forza Motorsport est disponible à partir de 40,80 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.