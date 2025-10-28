Forza Motorsport : quel avenir pour la franchise ?

Microsoft a licencié plus de 9 000 employés en juillet dernier. La firme de Redmond n'a pas épargné ses Xbox Game Studios : selon certaines sources, Turn 10 aurait ainsi perdu près de 50 % de ses effectifs. Le studio est réputé pour les jeux de course et de simulation Forza Motorsport. De son côté, Playground Games a dévoilé Forza Horizon 6, un titre bien plus arcade qui nous emmènera au Japon. Les fans de simulation se demandent évidemment ce qu'il va advenir de Forza Motorsport. Pour l'instant, des mises à jour de contenu sont publiées régulièrement dans le dernier opus en date.

Quel avenir pour la franchise Forza Motorsport ?





Tout récemment, Phil Spencer s'est entretenu avec Famitsu (via VGC) pour évoquer l'avenir de plusieurs franchises Xbox. L'interview a été réalisée avant l'annonce de Halo : Campaign Evolved, mais le dirigeant de Xbox Game Studios a également évoqué le cas de Forza Motorsport. Phil Spencer a ainsi lâché une déclaration qui ne va pas plaire aux joueurs :

Concernant Forza Motorsport, nous devons parfois nous concentrer sur des jeux qui doivent sortir plus rapidement. Nous comprenons la réaction de beaucoup lorsque nous avons réduit les effectifs de Turn 10 Studios. Nous avons de nombreux jeux que nous souhaitons soutenir avec soin, et nous accordons parfois plus de temps aux équipes de développement pour éviter de les mettre sous pression constante. Notre structure actuelle, composée de plusieurs studios, permet cette flexibilité. Xbox Game Studios regroupe plus de 20 studios, chacun avec plusieurs jeux en développement et nécessitant différents niveaux de soutien. Certains projets nécessitent une vision à court terme, tandis que d'autres exigent une perspective à moyen et long terme. Nous souhaitons sincèrement que les jeux que nous publions réussissent. Xbox Game Studios a de nombreux titres en développement, alors restez connectés pour les prochaines sorties.

Non, Turn 10 Studios n'a pas disparu





Phil Spencer tempère ainsi les propos de Fred Russell, un ancien employé de Turn 10, qui affirmait que le studio restait ouvert seulement pour soutenir Horizon. Cependant, comme le laisse entendre le responsable des Xbox Game Studios, Microsoft veut mettre l'accent sur Forza Horizon 6, qui sortira en 2026 sur PC et Xbox Series X|S (puis sur PS5), dans le cadre des 25 ans de Xbox. Il faudra donc patienter pour savoir si la franchise Forza Motorsport aura droit à une suite à l'avenir.

