Freedom Wars Remastered : un portage modernisé de l'Action-RPG de la PSVita sur de nouvelles plateformes, mais pas libéré de son Panopticon

En voici un que nous n'aurions jamais cru revoir ! Sorti en 2014 sur la PSVita de Sony, Freedom Wars était un Action-RPG développé par Dimps ayant reçu des retours plus ou moins mitigés à l'époque. Son intrigue était pour le moins particulière, prenant place dans un univers dystopique dans lequel chaque individu doit se battre au sein de prisons baptisées Panopticons afin de réduire une peine d'un million d'années attribuée à la naissance en raison du manque de ressources sur la planète. Eh bien, pour les 10 ans du jeu, Dimps et Bandai Namco ont décidé d'en sortir une version remastérisée sur les plateformes du moment, les consoles Xbox mises à part. Freedom Wars Remastered vient en effet d'être annoncé sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam) pour une sortie le 10 janvier 2025 dans le monde entier.

En termes de nouveautés visuelles, Dimps a revu la résolution des textures, modèles des personnages et de l'interface, et a ajouté le support de la 4K et du 60 fps (sur PlayStation et PC). Il y aura également plusieurs niveaux de difficulté et le système de fabrication d'armes a été repensé. Un long article a été partagé sur le PlayStation Blog japonais pour présenter cette version avec notamment une interview du directeur Takashi Tsukamoto, qui a expliqué que Dimps a reçu la licence de Sony Interactive Entertainment pour en créer un remaster et que Bandai Namco s'est proposé pour en assurer l'édition, puisque c'était SIE qui en avait la charge à l'époque. Il a également déclaré n'avoir jamais eu l'opportunité de créer une suite, mais d'être suffisamment chanceux pour pouvoir proposer cette remastérisation qui tombe bien pour les 10 ans.

Tetsunosuke Seki, qui est en charge du projet, et lui ont précisé qu'il n'y aura pas de cross-play entre les différents écosystèmes, mais le multijoueur en ligne sera évidemment permis entre PS5 et PS4. Un doublage anglais a également été ajouté en plus du japonais (des sous-titres en français seront présents). Il n'y aura toutefois aucune nouveauté en dehors de la présence des DLC.

Ayant écopé dès la naissance d'une peine de prison d'un million d'années, vous devrez survivre à des missions mortellement dangereuses pour espérer gagner un jour votre liberté. Mourir en prison, ou vivre sur le champ de bataille. Le choix vous appartient. Une condamnation dès la naissance - Dans un avenir lointain où les ressources de la planète sont épuisées, le simple fait d'être en vie constitue une transgression. Coupable purgeant une peine d'un million d'années de prison, vous devez vous porter volontaire pour de dangereuses opérations visant à réduire votre durée d'incarcération, et lutter pour conquérir votre liberté.

- Dans un avenir lointain où les ressources de la planète sont épuisées, le simple fait d'être en vie constitue une transgression. Coupable purgeant une peine d'un million d'années de prison, vous devez vous porter volontaire pour de dangereuses opérations visant à réduire votre durée d'incarcération, et lutter pour conquérir votre liberté. Combat rapide tridimensionnel - Avec votre arme fétiche, la Ronce, dominez le champ de bataille. Faites équipe avec vos alliés et votre cyborg gardien, l'Androïde, pour vous mesurer à de redoutables ennemis.

- Avec votre arme fétiche, la Ronce, dominez le champ de bataille. Faites équipe avec vos alliés et votre cyborg gardien, l'Androïde, pour vous mesurer à de redoutables ennemis. Graphismes améliorés - La refonte graphique rend justice aux mondes désolés, aux villes-prisons monumentales, aux puissants ennemis et aux batailles acharnées.

Vous trouverez quelques visuels en page suivante et une vidéo de 18 minutes de gameplay partagée par Famitsu ci-dessous.

Autre jeu de Dimps, Sword Art Online: Fractured Daydream est lui disponible en précommande au prix de 59,99 € sur Amazon (ici et là).