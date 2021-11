FunFit : un Ultra Mega Xtra programme d'entraînement sportif teasé en vidéo

Source: Just for Games

Breakfirst Games a récemment développé trois nouveaux jeux Instant Sports et il est déjà de retour avec FunFit, un jeu d'entraînement sportif teasé cette semaine lors du AG French Direct. Le titre n'a pour l'instant droit qu'à un teaser épique à la fin étonnante et à une présentation tout aussi décalée.

Dans FunFit, les joueurs seront entraînés par LE Coach, créateur de ce programme, qui prend la parole :

Salut, moi c'est LE Coach, mais tout le monde m'appelle Coach. T'as envie de devenir Ultra Mega Xtra musclé comme moi ? T'es au bon endroit mon pote. J'ai créé un programme fitness infaillible : Funfit. En seulement 1 séance, tu commenceras à voir le résultat. Regarde moi ce biceps, ça donne envie, non ? Le programme est Ultra Mega Xtra intensif, alors si jamais tu perds la motivation, demande à tes potes de venir te soutenir. Ensemble vous allez devenir une vraie bande de bodybuilder, avant même d'avoir eu le temps d'effectuer un burpee ! What the f*t?! Le chat s'amuse encore à dérouler le papier toilette... Je dois te laisser, j'ai une affaire importante à régler...

Nous n'en saurons pas plus concernant FunFit pour le moment, Breakfirst Games et l'éditeur Just for Games donneront des informations plus tard. Le titre est déjà attendu en 2022, exclusivement sur Nintendo Switch.