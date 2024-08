Kingdom Come: Deliverance II sera à la gamescom 2024 avec un programme ultra complet

Après avoir fait sensation en 2018 avec Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios sera de retour cette année avec une suite, sobrement intitulée Kingdom Come: Deliverance II. Le titre, toujours édité par PLAION, a été officialisé en avril dernier et s'est offert une bande-annonce épique lors du Summer Game Fest Live 2024.

Les studios nous donnent désormais rendez-vous à la gamescom 2024 pour revoir Kingdom Come: Deliverance II, un évènement immanquable pour les fans, tant il y a aura des choses à découvrir. PLAION partage un visuel avec les différentes dates à retenir, voici ce qui attend les joueurs :

20 août : teaser de gameplay à l'Opening Night Live ;

: teaser de gameplay à l'Opening Night Live ; 21 août : présentation de 20 minutes de gameplay ;

; 21 août : premières impressions de la presse, manette en main ;

: premières impressions de la presse, manette en main ; du 21 au 25 août : démo jouable à la gamescom, Hall 9 ;

; du 21 au 25 août : informations en direct de la gamescom.

Eh oui, en plus de nouvelles vidéos, les joueurs à Cologne vont pouvoir mettre les mains sur le titre de Warhorse Studios, les autres devront se contenter des previews de la presse. Les fans croisent évidemment les doigts pour découvrir la date de sortie de Kingdom Come: Deliverance II lors de la gamescom 2024, le titre est attendu cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà le précommander contre 69,99 € sur Amazon.

