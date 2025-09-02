Ce que l'on a pu découvrir de la Gamescom cette année

Ce que l'on a pu découvrir de la Gamescom cette annéepar Paul B.
La Gamescom 2025 a été la plus grande édition à ce jour, avec des révélations en exclusivité mondiale, des annonces majeures des plus grands studios et un espace d'exposition animé rempli de démos.
Les développeurs de jeux triple-A ne sont pas les seuls à pouvoir tirer profit de leur présence à la Gamescom, l'intérêt pour les jeux indépendants étant en forte hausse, de nombreux développeurs émergents s'y rendent pour observer les tendances. On peut en dire autant pour les développeurs de jeux mobiles. Même les développeurs de jeux de casino mobiles peuvent y glaner des conseils utiles sur la façon de créer un jeu à succès. Cela inclut l'inspiration tirée de la popularité croissante des "fish games" (jeux de pêche), qui combinent des éléments de tir de type arcade et des mécanismes de style casino, ainsi que d'autres genres qui font fureur lors de l'événement.
En parallèle, les fans ont pu découvrir un large éventail de superproductions comme Call of Duty: Black Ops 7 et Resident Evil: Requiem, des pépites indépendantes telles que Replaced et Mixtape, et même des titres de niche comme Super Meat Boy 3D ou Mouse: P.I. For Hire. La variété exposée montre pourquoi la Gamescom demeure l'un des événements de jeu les plus importants au monde.
L'événement a débuté avec la vitrine Opening Night Live le 19 août, suivie par l'ouverture de l'espace d'exposition principal du 20 au 24 août. Des présentations en direct de Xbox, Bethesda et des vitrines impressionnantes de jeux indépendants se sont déroulées en parallèle des démos jouables pour ceux qui étaient présents à Cologne.
Opening Night Live : La scène des grandes révélations
Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley, a donné une fois de plus le ton de la Gamescom. Les temps forts de cette année incluent :
- Call of Duty: Black Ops 7 – la révélation mondiale avec les premières séquences de gameplay et une immersion dans la campagne du jeu.
- Resident Evil: Requiem – un tout nouveau trailer dévoilant de nouveaux environnements et le retour de Leon S. Kennedy.
- World of Warcraft: Midnight – Blizzard a dévoilé la cinématique d'ouverture de l'extension, des détails sur l'histoire, de nouvelles zones et des fonctionnalités de logement pour les joueurs.
- Ghost of Yotei – une nouvelle propriété intellectuelle de jeu d'action-aventure qui a attiré l'attention depuis son teaser plus tôt cette année.
- Ninja Gaiden 4 – Team Ninja revient avec le premier opus numéroté en plus d'une décennie.
- Silent Hill f – Konami a présenté de nouvelles séquences atmosphériques de ce mystérieux projet d'horreur.
- The Outer Worlds 2 – Obsidian apporte pour la première fois du gameplay à la Gamescom.
La présence massive de Xbox à la Gamescom
Microsoft s'est imposé avec deux journées de diffusion dédiées les 20 et 21 août, avec plus de 30 titres au programme, mêlant des jeux AAA à succès et des projets expérimentaux plus modestes.
Les titres jouables ou présentés confirmés incluent :
- Hollow Knight: Silksong – jouable pour la première fois sur PC et la nouvelle console portable ROG Xbox Ally X.
- Grounded 2 – la suite du jeu de survie coopératif agrandit le monde du jardin avec de nouveaux environnements et mécanismes.
- Cronos: The New Dawn – un RPG de science-fiction avec des choix narratifs importants, dont la première démo publique a été présentée.
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – refait avec des graphismes modernes tout en conservant ses racines de gameplay d'infiltration.
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – faisant ses débuts sur Xbox après avoir été une exclusivité PlayStation et PC.
- Silent Hill f – présenté sur plusieurs scènes, reflétant le grand enthousiasme qu'il suscite.
- World of Warcraft: Midnight – Blizzard sous l'égide de Microsoft.
Super Meat Boy 3D était également jouable sur l'espace d'exposition, offrant un moment de nostalgie avec sa nouvelle touche de plateforme en 3D.
Le retour de Nintendo
Nintendo a fait également une apparition à la Gamescom, avec deux titres très attendus :
- Metroid Prime 4: Beyond – avec des séquences de gameplay étendues
- Pokémon Legends: Z-A – de nouvelles séquences de gameplay dévoilées révélant davantage sur sa structure de monde ouvert et sa région unique.
Jeux tiers et indépendants remarquables
Plusieurs grands studios et développeurs indépendants ont profité de la Gamescom pour mettre leurs jeux en vedette.
- Crimson Desert – malgré son report au premier trimestre 2026, le développeur Pearl Abyss a apporté une version jouable à Cologne.
- Replaced – un jeu de plateforme-action de science-fiction avec des graphismes en pixel-art époustouflants
- Mixtape – l'aventure narrative initiatique d'Annapurna Interactive avec plus de gameplay.
- Mouse: P.I. For Hire – un shooter inspiré du film noir avec un style artistique unique qui mélange animation et réalisme.
- Ghost of Yotei – bien que présenté lors de l'Opening Night Live, une version jouable a été également disponible pour les visiteurs.
La section indépendante de la Gamescom a été une fois de plus une mine d'expériences uniques pour ceux qui ne bénéficieraient pas de la même visibilité ailleurs.
Comment regarder de chez soi
Si vous n'avez pas pu vous rendre à Cologne, il a été possible de suivre chaque annonce majeure via la diffusion en direct.
- Opening Night Live : 19 août, 20 h CEST (19 h UK), diffusé sur YouTube et Twitch.
- Future Games Show : 20 août, présenté par David Hayter et Maggie Robertson, axé sur les jeux indépendants et de milieu de gamme à venir.
- Diffusions Xbox : 20 et 21 août, présentant des jeux de leurs studios internes et de leurs partenaires.
- Awesome Indies Showcase : 21 août, mettant en lumière le meilleur de l'innovation indépendante.
Les chaînes officielles de la Gamescom ont également diffusé les flux, tandis que des éditeurs comme Microsoft et Nintendo ont proposé également leurs propres directs.
L'expérience sur place
Pour les participants, l'espace d'exposition de la Gamescom était divisé en zones pour les grands éditeurs, des sections pour les indépendants et des espaces dédiés au matériel. Il y avait de longues files d'attente pour les démos de jeux AAA comme Black Ops 7, Metroid Prime 4 et Silksong. Les zones indépendantes offraient des temps d'attente plus courts et l'opportunité de rencontrer les développeurs en personne.
Les entreprises de matériel ont présenté de nouveaux moniteurs, casques VR et manettes. La console portable ROG Xbox Ally X a attiré les foules, avec des démos jouables de plusieurs jeux.
Le cosplay a été une fois de plus une attraction majeure, avec des concours et des rencontres à thème tout au long de l'événement.