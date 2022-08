GC2022 : Friends vs Friends, un FPS cartoon avec des cartes annoncé en vidéo

Brainwash Gang s'est déjà fait remarquer avec The Longest Road on Earth, édité par Raw Fury, et les deux studios sont de retour à l'occasion de la gamescom Opening Night Live 2022 pour présenter Friends vs Friends, un étonnant jeu de tir à la première personne avec un système de cartes.

Friends vs Friends mélange donc les mécaniques du FPS et du deck building pour des affrontements en 1 contre 1 ou 2 contre 2 dans une ambiance colorée, comme le montre la première bande-annonce à découvrir ci-dessus. Et voici une présentation du jeu :

Friends vs Friends est un FPS multijoueur en ligne qui combine combat et construction de deck. Choisissez un personnage, construisez votre deck avec des cartes délirantes et n'oubliez pas que ce qui fait qu’un moment est chouette, c’est la présence d’amis lors de celui-ci ! Jouez en 1v1 ou 2v2 dans des combats en ligne, rapides et chaotiques. Montez en niveau, obtenez de nouvelles cartes, améliorez celles que vous avez déjà et débloquez de nouveaux personnages avec leurs compétences uniques. Les pouvoirs, les armes et les debuff sont tous joués à partir de votre jeu de cartes. Devenez un titan, invoquez une tourelle alliée, absorbez la santé de vos ennemis avec des balles vampires et faites en sorte qu'ils aient une grosse tête (plus facile à viser du coup). Caractéristiques :

Le « Quick Match » redéfini : jouez avec vos amis ou rejoignez à un match en ligne ; dans tous les cas, chaque bataille vous tiendra en haleine jusqu'à la fin.

Perfectionnez votre jeu : déverrouillez et améliorez des cartes pour modifier votre deck entre les matchs afin de l'adapter à votre style de jeu (et grimper dans le classement).

Choisissez votre avatar : jouez l'un des 10 personnages, chacun ayant une capacité unique à apporter au combat...Mais surtout, ils ont l'air cools.

Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous : essayez le mode d'entraînement pour vous familiariser avec le jeu ou jouez contre l'IA pour améliorer vos compétences.

Devenez un As : adaptez-vous rapidement aux cartes que vous avez entre les mains, à l'environnement qui vous entoure et à l'adversaire qui se trouve de l'autre côté de l'écran, même si on vous propose de nouveaux personnages, cartes, cartes et événements après le lancement !

Friends vs Friends est attendu « prochainement » sur PC et consoles, sans plus de précisions, mais les visiteurs de la gamescom et de la PAX West pourront déjà mettre les mains sur une démo ces prochains jours. Vous pouvez retrouver The Longest Road on Earth à 6,99 € sur GOG.com.