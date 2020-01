Ghone is gone : un jeu sur l'évasion de Carlos Ghosn sort sur Steam ce mois-ci

Carlos Ghosn est actuellement sous le feu des projecteurs. Et pour cause, l'ancien PDG de Renault-Nissan a fui le Japon et sa justice pour aller se réfugier au Liban. Comment a-t-il fait ? A-t-il utilisé une malle pour se cacher dedans et prendre un avion privé ? C'est les questions que beaucoup de journalistes se posent...

Un studio japonais, Wasabi Sushi, a imaginé cette folle escapade et a conçu un jeu (minimaliste) totalement décalé.

Autrefois un géant de l'industrie automobile et PDG du cartel des sociétés Ruso, Nisson et Bishibishi, Loscar Gon est sous la surveillance étroite d'un pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre rôle en tant que Gon est d'essayer de vous glisser dans les brèches les plus étroites pour vous échapper du pays, en utilisant des pots-de-vin et parfois en vous cachant dans un étui d'instrument de musique. Dirigez-vous vers l'aéroport international de Sankai pour prendre un vol à destination de votre mère patrie, Nonleva.

Le point qui nous amuse grandement :

Tous les lieux, noms, organisations et professions représentés dans cet ouvrage sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou avec des évènements réels est purement fortuite.

La firme précise que cette production se termine en 40 minutes environ. Bref, pour ceux qui veulent se lancer dans Ghone is gone, la date de sortie est fixée au 22 janvier 2020 sur Steam.