Ghost of Tsushima : l'artbook officiel sortira plus tard dans l'année

Ghost of Tsushima est une production de Sucker Punch qui verra le jour en exclusivité sur PS4 et qui semble séduire les joueurs, de par ses différents trailers et vidéos de gameplay. En plus du mini artbook numérique (disponible dans l’édition Deluxe du jeu), la firme a annoncé qu’un autre recueil, plus complet, sortira dans l’année pour nous détailler plus en profondeur la fabrication de l’épopée de son samouraï.

Selon le site web de Dark Horse, The Art of Ghost of Tsushima mettra en vedette 208 pages d'illustrations conceptuelles qui ont contribué à la création du jeu et coûtera 49,99 $ en ligne et magasins. Plus précisément, l’éditeur de comics explique que le livre montrera « de nombreux lieux vastes et exotiques, des illustrations élégantes et dynamiques de personnages, des paysages animés et des différentes planches de techniques de combat à l'épée », sans oublier de mettre mettra en évidence « des story-boards et des rendus des moments cinématographiques les plus intenses, éloquents et expressifs. »

Annoncé pour le 26 juin 2020, Ghost of Tsushima ne sortira pas en même temps que son artbook officiel, qui s'invitera dans nos rayons plus tard cette année. Cependant sur la page Amazon, il est indiqué qu’il paraîtra le 30 juin 2020... Une date de placement ? Attendons une officialisation de la part de Sucker Punch et Dark Horse.