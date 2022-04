Ghost of Tsushima : une dernière mise à jour 2.18 disponible, l’équipe remercie les joueurs

Lorsqu’une grosse production déboule dans nos rayons, elle n’est souvent pas parfaite... C’est en écoutant les retours des joueurs que les développeurs arrivent à peaufiner un titre ; par le biais de patchs, tout simplement. Ghost of Tsushima, bébé de Sucker Punch, tourne sa dernière page puisque le studio annonce une ultime mise à jour, la 2.18.

La firme stipule :

Bien que nous ne travaillions pas activement sur un futur correctif, nous continuerons à surveiller vos commentaires sur le subreddit géré par la communauté Gotlegends, ainsi que les messages envoyés à @SuckerPunchProd sur Twitter pour le cas où des bugs ou problèmes prioritaires surviendraient. Nous tenons à adresser un grand MERCI à toute la communauté pour son soutien indéfectible et son aide précieuse depuis le lancement du jeu. Lorsque Legends est sorti, en octobre 2020, nous ne nous attendions pas à ce que sa communauté soit toujours aussi active après plus d'un an et demi. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce périple !