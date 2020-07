Ghost of Tsushima : le mode noir et blanc s'appellera finalement Kurosawa, un bel hommage

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement de Ghost of Tsushima, qui devrait être la dernière grosse exclusivité de la PS4 avant l'arrivée de la PS5. Sucker Punch Productions espère bien nous faire vivre une aventure exceptionnelle sur cette île japonaise à l'ambiance unique.

Le titre fera office d'hommage géant aux samouraïs, y compris aux références culturelles qu'elle a engendrées. Les développeurs ont en effet prévu un mode noir et blanc nous permettant de vivre l'intégralité de l'histoire comme un film nippon du milieu du siècle, quand les guerriers étaient de toutes les productions cinématographiques locales. Le maître du genre, c'est bien évidemment Akira Kurosawa (Rashōmon, Les Sept Samouraïs...), et Sucker Punch va lui rendre un bel hommage dans Ghost of Tsushima. L'équipe s'est ainsi associée aux ayants droit de la famille du cinéaste pour nommer ce filtre noir et blanc mode Kurosawa.

« Nous voulions faire ce grand jeu qui transporte les gens vers le Japon féodal et Akira Kurosawa était l'une de nos références, surtout au début quand nous cherchions à établir un ressenti », explique le directeur créatif Jason Connell à Entertainment Weekly. « Alors que nous nous rapprochions de plus en plus de la concrétisation de cette réalité, nous nous disions : « Comment appelons-nous ce mode spécial que nous avons créé, ce retour au noir et blanc ? » Nous avons évoqué un tas de mots différents et nous avons pensé : « Ce qui serait génial serait si nous pouvions l'appeler mode Kurosawa ». Pour ce faire, nous avons estimé que nous devions contacter les ayants droit et voir si cela les intéresserait. Nous avons envoyé une courte vidéo montrant à quoi le jeu ressemble en général, comment il se jouait. »

Et le fin de mot de l'histoire, c'est donc qu'ils ont accepté. Allez-vous préférer les couleurs vibrantes de Tsushima ou ce mode Kurosawa pour votre premier parcours ? Vous n'avez plus trop de temps pour réfléchir, car la date de sortie de Ghost of Tsushima, c'est pour le 17 juillet 2020.

