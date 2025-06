Ghost of Yōtei sort les crocs... simplement pour annoncer un futur State of Play

Si le fait que Sucker Punch Productions développe une suite à Ghost of Tsushima n'était pas vraiment un secret, la surprise en septembre dernier est venu de la forme prise par cette dernière, à savoir un jeu se déroulant plusieurs siècles après l'aventure de Jin Sakai. Baptisé Ghost of Yōtei, il nous fera suivre la vengeance d'Atsu qui va traquer des individus masqués ayant tué sa famille lorsqu'elle était jeune, les Six de Yōtei. Sa date de sortie et ses éditions ayant été dévoilées, nous attendions que Sony Interactive Entertainment nous montre davantage son gameplay et les nouveautés apportées par rapport à son prédécesseur. Après une apparition sous forme de Bot de son héroïne, c'est une séquence cinématique qui est presque venue le State of Play de cette nuit... mais la désillusion a vite pris le pas sur l'excitation.

En pleine nuit au coin du feu, Atsu et le loup qui l'accompagnera visiblement au cours de son aventure ont bien vite laissé la place au logo du jeu et à un message nous donnant rendez-vous en juillet pour une présentation approfondie de son gameplay à l'occasion d'un State of Play dédié. Si d'un côté nous sommes ravis qu'un programme dédié prenne le temps de nous expliquer ses mécaniques, l'exploration et le système de combat, le fait de devoir patienter sans rien avoir à nous mettre sous la dent reste décevant. De plus, il n'y a même pas de date précise...

Ghost of Yōtei est attendu en exclusivité sur PS5 le 2 octobre 2025. Vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon et chez Cdiscount.