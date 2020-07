Ghost Recon Breakpoint jouable gratuitement et entièrement pendant quelques jours, profitez-en !

Ghost Recon Breakpoint a bien changé depuis son lancement, et Ubisoft veut à tout prix que les joueurs l'essayent pour succomber à ses charmes. Une démo baptisée Essai Gratuit permet par exemple de jouer pendant six heures avant de continuer ou non sur la version payante en conservant notre progression.

Si vous avez un peu plus de temps à consacrer au jeu d'ici le 19 juillet, une nouvelle offre risque de vous intéresser. Ghost Recon Breakpoint est en effet jouable sans limites jusqu'à lundi prochain sur PC, PS4 et Xbox One ! Vous avez accès à l'intégralité du contenu si vous le désirez, y compris les alliés contrôlés par l'IA tout juste introduits par une mise à jour.

Pour ceux qui seraient intéressés par un achat définitif de ce Ghost Recon Breakpoint, il est disponible à partir de 19,99 € à la Fnac.