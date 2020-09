Ghostrunner : une date de sortie pour le jeu d'action cyberpunk

Ghostrunner avait été dévoilé l'été dernier, il s'agit pour rappel d'un jeu d'action à la première personne, mélange de hack'n slash à l'épée et de plateforme façon Parkour dans un monde cyberpunk. Certains joueurs ont déjà accès à la bêta fermée, mais le jeu arrivera prochainement en version finale.

Comme viennent de l'annoncer les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks, ainsi que les éditeurs All In! Games et 505 Games au travers d'une nouvelle bande-annonce publiée par PlayStation, la date de sortie de Ghostrunner est fixée au 27 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Bien que le trailer affirme que les précommandes sont lancées, il n'est pas encore possible d'acheter Ghostrunner sur le PlayStation Store, le Microsoft Store ou Steam, cela devrait être corrigé très vite, mais vous pouvez retrouver une carte PSN de 50 € sur Amazon.fr.

