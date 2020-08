Ghostrunner : un nouveau trailer de gameplay et les inscriptions ouvertes pour la bêta privée

Après quelques mois de calme, Ghostrunner refait parler de lui. En effet, le jeu a eu droit à un nouveau trailer à l’occasion de la gamescom 2020. Les choses se sont accélérées, car dès à présent, vous allez pouvoir vous inscrire pour tester le titre en exclusivité lors de sa bêta privée. Pour rappel, Ghostrunner est un jeu vidéo indépendant développé par One More Level et édité par All In Games. C'est un FPS violent et nerveux se déroulant dans un univers cyberpunk. À la manière d'un Dishonored, vous aurez des pouvoirs en plus d'une technologie avancée vous permettant de one-shot vos ennemis, de couper des balles ou encore d'arrêter le temps.

Revenons à nos épées. Comment faire pour pouvoir découper de méchants robots ? C’est très simple. Vous devrez remplir ce formulaire et y entrer quelques informations comme votre adresse e-mail, votre pseudonyme sur Discord ou votre âge, notez qu’il vous faudra avoir 18 ans minimum pour tester le titre. Enfin, vous devrez répondre à des questions et vous aurez une chance de jouer au cyberpunk slasher avant tout le monde. Dans le même registre, sachez que Transient, un autre jeu d’horreur cyberpunk se déroulant dans un univers lovecraftien s’est déjà trouvé une date de sortie.

En attendant, vous pouvez déjà profiter d’une démo gratuite de Ghostrunner sur Steam. Notez également que le nouveau bébé de CD Projekt, Cyberpunk 2077, est disponible en précommande sur Amazon à partir de 54,99 €.