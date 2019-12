God of War : une skin et des armures offertes en DLC pour Noël, c'est cadeau !

Sony Santa Monica Studios n'a pas totalement oublié God of War, plus d'un an et demi après sa sortie.

Pour les fêtes de fin d'année, l'équipe a même décidé de faire un petit présent aux joueurs de l'exclusivité PS4, en leur offrant un DLC appelé Pack cadeau God of War - Hiver 2019. Celui-ci peut être récupéré gratuitement jusqu'au 6 janvier 2020 à 9h00, et comprend les objets suivants :

Skin de bouclier : Gardien de l’exil ;

Skin de bouclier : Bouclier de la forge ;

Skin de bouclier : Bouclier de l’âme elfique étincelante ;

Skin de bouclier : Dökkenshieldr.

Ces éléments vous disent quelque chose ? Il s'agit tout simplement des produits numériques offerts à l'époque en tant que bonus de précommande chez différents revendeurs, ou avec l'Édition Numérique du jeu. Le moment est donc idéal pour vous rattraper si vous n'en aviez pas bénéficié. Ils seront automatiquement ajoutés à votre partie en cours ou après la chasse au cerf si vous lancez une nouvelle aventure.

