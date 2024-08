Un anime mythique s'invite dans l'autre jeu des créateurs de Stellar Blade

Shift Up est désormais connu de tous les joueurs pour avoir développé Stellar Blade, un jeu d'action exclusif aux PlayStation 5 de Sony. Mais avant ce titre à succès, le studio coréen avait développé un jeu mobile free-to-play avec des mécaniques de gacha, qu'il continue de mettre à jour régulièrement.

Level Infinite et Shift Up annoncent aujourd'hui un évènement dans Goddess of Victory: Nikke avec les personnages d'Evangelion, cet anime culte créé dans les années 90. Les joueurs vont pouvoir débloquer, des costumes et des illustrations tirés d'Evangelion, mais aussi des personnages comme Asuka, Rei, Mari et Misato au travers d'un nouveau chapitre de l'histoire des Nikke.

Cet évènement in-game avec Evangelion sera lancé « prochainement » dans Goddess of Victory: Nikke. Le titre est disponible gratuitement sur PC, iOS et Android. Vous pouvez sinon retrouver Stellar Blade à partir de 61,27 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.