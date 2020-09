Godfall : superbe trailer de gameplay, détail des éditions et épée de Zer0 (Borderlands) en bonus de précommande

Sans grande surprise, le Gearbox Digital Showcase a aussi mis en avant Godfall, le looter slasher de Counterplay Games. En plus d'une vidéo teaser pour la Valorplate Aegishorn, diffusée dès vendredi sur la Toile et à voir en fin d'article, c'est surtout une nouvelle bande-annonce qui a su capter notre attention, mêlant cinématiques réalisée avec le moteur du jeu et gameplay tournant sur PS5 où un épique combat face au boss du royaume de l'eau, Lunara, se met en place.

L'Aegishorn est d'ailleurs vue en action aux côtés de la Silvermane et de Typhon, autre Valorplate récemment introduite lors de la gamescom du côté d'IGN. Elle n'était pas la seule, puisque Mesa et Vertigo avaient alors eu droit à du gameplay et une explication de leurs compétences. Là encore vous pouvez découvrir tout cela en fin d'article dans une interview de Keith Lee, le directeur du jeu, qui détaille également le système d'amélioration du jeu.

Par ailleurs, en plus de nous rappeler que Godfall sortira avec la PS5, dont la date de lancement devrait enfin nous être donnée d'ici quelques jours, ce dernier avait une petite surprise pour les fans de Borderlands 2 hier soir, à savoir l'un des bonus de précommande qui a eu droit à son propre trailer. Nous pourrons ainsi utiliser le katana de Zer0 en tant qu'arme dans Godfall, présenté par nul autre que Claptrap !

Les différentes éditions que nous pourrons retrouver dès la sortie ont enfin été détaillées du côté de l'Epic Games Store, qui a ouvert le bal des précommandes.

Édition standard (59,99 €) Édition numérique Deluxe (79,99 €) Le jeu de base.

La première extension. Édition Ascended (89,99 €) Des skins de Valorantes en or pour Silvermane, Phoenix, et Greyhawk.

5 skins d'armes en or.

Une skin de bouclier en or.

Une skin de bannière royale en or.

Un titre unique en salon multijoueur.

Une skin de Valorante rouge (PC) / orange (PS5) pour Vertigo. Bonus de précommande

Pack de départ de Godfall : commencez du bon pied avec une sélection d'objets puissants.

Des skins de Valorantes chromées pour Silvermane, Phoenix et Greyhawk.

Épée longue de Zer0 : déchaînez la lame d'un maître assassin venu d'un autre univers.

Une skin de Valorante jaune pour Typhon.

Il y aura donc au moins une extension payante après le lancement, ce qui n'étonnera pas grand monde. Une description tout en français nous apprend au passage qu'il faudra désormais appeler les armures des Valorantes et que le but de l'aventure sera de venir à bout du maléfique Macros.

Aperion est au bord de la destruction. Vous incarnez le dernier des chevaliers valorians, des guerriers d'essence divine maîtres du corps-à-corps équipés d'armures légendaires appelées Valorantes. Tailladez vos ennemis tout au long de votre ascension à travers les royaumes élémentaires, et défiez le dieu fou, Macros, qui vous attend au sommet. Atteignez les sommets dans Godfall, RPG d'action et slasher à butin unique en son genre. Aventurez-vous au milieu de paysages exotiques : récifs aériens du Royaume de l'Eau, forêts cramoisies souterraines du Royaume de la Terre et bien d'autres.

Maîtrisez les cinq classes d'armes au style de jeu unique et tout un attirail d'épées à deux mains, d'armes d'hast, de marteaux de guerre, d'espadons et de doubles lames.

Gagnez des niveaux d'expérience, apprenez de nouvelles compétences et découvrez des armes légendaires aux effets dévastateurs sur le champ de bataille.

Débloquez 12 Valorantes, des armures divines inspirées du zodiaque, qui vous donneront la force de tailler en pièces le moindre ennemi qui se dresse entre Macros et vous.

Venez tester votre talent dans la Tour des épreuves et mesurez-vous aux ennemis les plus redoutables pour remporter du butin exceptionnel.

Combattez en solo ou aux côtés de vos amis grâce au mode coop PvE en ligne à trois joueurs.

Godfall est attendu en fin d'année sur PC et PS5, dont la fiche produit est déjà disponible sur Amazon, en attendant de pouvoir la précommander.