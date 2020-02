GOG.com : Dishonored et Wolfenstein débarquent sur la plateforme, les jeux Bethesda en promotion

GOG.com rajoute régulièrement de nouveaux titres à son catalogue de jeux sans DRM, et aujourd'hui, ce sont deux franchises de Bethesda qui font leur entrée, Wolfenstein et Dishonored.

Si les deux opus de la franchise Dishonored et le jeu stand-alone La Mort de l'Outsider sont proposés, la saga Wolfenstein est un peu moins complète, il manque en effet à l'appel deux titres, à savoir The New Colossus et Youngblood. Les fans peuvent quand même retrouver The New Order et The Old Blood et surtout les vieux opus Wolfenstein 3D et Return to Castle Wolfenstein.

GOG.com en profite pour lancer des promotions sur les jeux Bethesda, les titres nommés ci-dessus sont concernés, mais également divers autres jeux comme les Fallout, Doom, Quake, The Elder Scrolls et Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. Tout cela est à retrouver sur GOG.com, jusqu'à la fin de la semaine.