GRID : Red Bull Ring, Ferrari, nouveaux défis et date de sortie pour la Saison 2

Le dictat du live service a aussi atteint GRID, qui jouit comme bien d'autres d'un concept de saisons permettant de débloquer du contenu supplémentaire.

La Saison 2,Track Day Supercars, vient d'être détaillée et imagée, et elle donnera accès à une variété de nouveautés, gratuites ou payantes. Les acheteurs de l'Ultimate Edition, qui ont accès à du contenu exclusif sur les trois premières saisons, obtiendront les Ferrari FXX, Aston Martin Vulcan AMR Pro, Brabham BT62 et Pagani Zonda Revolución, cette dernière pouvant malgré tout être louée par tout le monde en Multijoueur. Les Ferrari 599XX Evo et Ford GT Heritage Edition seront elles disponibles gratuitement pour l'ensemble de la communauté, qui aura aussi l'occasion de se lancer sur le Red Bull Ring, un circuit inédit en Autriche accessible en Multijoueur, Carrière et Jeu Libre. Les quatre véhicules payants et le circuit seront enfin au cœur de 33 défis en mode Carrière, exclusifs aux possesseurs de l'Ultimate Edition.

Tout ce contenu sera accessible le 12 février 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et sera accompagné d'une mise à jour avec quelques correctifs et une nouveauté attrayante : les pilotes pourront à présent paramétrer la longueur des courses en Carrière. Sur Stadia en revanche, la Saison 2 de GRID n'arrivera que plus tard, sans précision sur la date de lancement pour le moment.