GRID : bande-annonce de gameplay pour le Red Bull Ring et les nouveaux bolides de la Saison 2

En tant que jeu de course compétitif, GRID connaît bien le système de saison, et a logiquement décidé de séparer son contenu supplémentaire autour de ce concept désormais ancré au milieu du jeu vidéo.

La Saison 1 débloquait un circuit à Paris et plusieurs bolides, au tour désormais de la Saison 2 : Track Day Supercar de faire parler d'elle. Enfin, pour ceux qui ont lu notre précédent article sur le sujet, vous savez déjà tout, à savoir que l'extension payante comprend les Ferrari FXX, Aston Martin Vulcan AMR Pro, Brabham BT62 et Pagani Zonda Revolución ainsi que 33 défis pour le mode Carrière, et qu'une mise à jour gratuite apportera le Red Bull Ring et les véhicules Ferrari 599XX Evo et Ford GT Heritage Edition.

Toute la clique est attendue le 12 février 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et un peu plus tard sur Stadia, alors GRID nous le présente en long et en large avec une bande-annonce pour nous familiariser avec ces nouveautés. Le DLC Saison 2 avec les éléments tarifés est vendu pour 11,99 €, mais est également compris dans l'Ultimate Edition Upgrade à 29,99 €.